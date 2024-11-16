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Шольц кілька місяців тому радився з Зеленським: Кулеба розкрив деталі дзвінка Путіну

Руслана Заклінська
16 листопада 2024, 23:56
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Кулеба вважає, що цей дзвінок не покращив імідж Шольца, але допоміг Путіну вийти з європейської ізоляції.
Шольц кілька місяців тому радився з Зеленським: Кулеба розкрив деталі дзвінка Путіну
Кулеба розповів, як Шольц радився з Зеленським щодо дзвінка Путіну / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з YouTube

Ключове:

  • Шольц кілька місяців тому обговорював з Зеленським можливість дзвінка Путіну
  • Зеленський виступив проти, тому Шольц тоді утримався
  • Дзвінок Шольца до Путіна має кілька наслідків

Кілька місяців тому канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорював з президентом України Володимиром Зеленським доречність дзвінка російському лідеру Володимиру Путіну. Проте Зеленський виступив категорично проти цієї ідеї, і Шольц утримався від дзвінка. Про це розповів ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Однак після виборів у США Шольц вирішив, що час настав, і зателефонував. Зеленський публічно, але м'яко розкритикував його за це", - зазначив він.

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Кулеба підкреслив, що цей дзвінок не приніс Шольцу значної вигоди серед німецьких виборців, які мають симпатії до Росії. Натомість розмова допомогла Путіну "вирватися з європейської ізоляції, і Німеччина проклала йому шлях, відразу після Угорщини".

"Путін продемонстрував світові, що його стратегія працює – Захід врешті-решт схилить голову під прикриттям закликів до нього припинити війну, чого він не збирається робити", - заявив ексміністр.

Також Кулеба наголосив на тому, що, хоча Німеччина є одним з найбільших постачальників військової допомоги Україні, репутація країни серед українців після цього дзвінка зазнала серйозного удару.

Водночас ексміністр визнав, що, можливо, не знає всіх деталей та аргументів, які стояли за рішенням Шольца. Проте він "намагається зрозуміти, наскільки він (дзвінок - Главред) був виправданий".

Розмова Шольца з Путіним - що відомо

Нагадаємо, 15 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц зателефонував до президента Росії Володимира Путіна. Востаннє Шольц спілкувався з Путіним ще в грудні 2022 року.

Шольц провів з Путіним годинну телефонну розмову, під час якої канцлер засудив російську агресію та закликав до негайного припинення війни, а також виведення російських військ з України. Він підкреслив, що Німеччина залишатиметься на боці України, продовжуючи надавати необхідну підтримку.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський назвав дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца до Володимира Путіна "скринькою Пандори". Він підкреслив, що Путін давно прагне послабити міжнародну ізоляцію Росії через пусті розмови.

Перша за два роки телефонна розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца з Володимиром Путіним стала важливою дипломатичною подією. Шольц, який давно прагнув цієї бесіди, може тепер позиціонувати себе як "канцлер миру" у передвиборчій кампанії. У той же час, Путін, ймовірно, використовуватиме цю розмову як доказ своєї готовності до переговорів, хоча наспраді не змінив свою позицію щодо війни.

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Хто такий Дмитро Кулеба?

Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року і по 5 вересня 2024, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України, пише Вікіпедія.

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