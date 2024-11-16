Путін радісно потирає руки: чим диктатору РФ була вигідна розмова з Шольцем

Володимир Путін може подати розмову з Шольцем як доказ своєї готовності до переговорів.

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Путін залишився у вигідній позиції / Колаж: Главред, фото: Офис президента, pixabay

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Шольц позіціонуватиме себе "канцлер миру"

Путін подасть розмову як сигнал, що він готовий до переговорів

Перша за майже два роки телефонна розмова федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца із Володимиром Путіним, зрозуміло ж, стала справжньою дипломатичною сенсацією. У виданні Zeit йдеться, що ці переговори були вигідні представникам обох країн.

Згідно з повідомленнями з Москви, Шольц вже давно просив телефонного дзвінка. Тепер, коли переговори з Путіним завершено, німецький канцлер може почати свою передвиборчу кампанію, позиціонуючи себе як "канцлер миру".

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Видання зазначає, що Союз Сари Вагенкхнет (BSW) вже давно заперечує статус Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) як партії миру. Однак після розмови з Путіним, Шольц може відповісти Вагенкхнет, що поки вона просто "базікає", він же проводить переговори з російським лідером. І це, так би мовити, вже передвиборчий мотив, адже соціал-демократи завжди тяжіли до діалогу з Москвою навіть у найкритичніших ситуаціях.

З іншого боку, Путін може подати розмову з Шольцем як доказ своєї готовності до переговорів.

У виданні підкреслюють, що таким чином, майже через три роки війни Путін все ще не ізольований і врешті-решт вимагатиме припинення вогню на своїх умовах.

Телефонна розмова Шольца та Путіна - що відомо

Нагадаємо, 11 листопада, федеральний канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина має намір відновити діалог із Росією, також він додав, що найближчим часом проведе переговори з Володимиром Путіним.

Як писав Главред, у п'ятницю, 15 листопада, канцлер Німеччини Олаф Шольц все ж провів телефонну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним. Відомо, що Шольц та Путін розмовляли протягом однієї години.

У повідомленні уряду ФРН підтвердили факт розмови й зазначили, що Олаф Шольц засудив російську агресивну війну проти України й закликав президента Путіна припинити її та вивести війська. Крім того, Шольц наголосив на непохитній рішучості Німеччини підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії стільки, скільки буде потрібно.

Згодом президент України Володимир Зеленський розкритикував телефонну розмову лідерів та наголосив, що дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца до російського диктатора Володимира Путіна є "скринькою Пандори". На думку глави України, ця розмова може призвести до інших дзвінків, однак нового "Мінська-3" не буде.

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Хто такий Олаф Шольц? Олаф Шольц - німецький політик та державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія. 19 травня 2022 Олаф Шольц заявив, що вступ України в ЄС за прискореною процедурою - неможливий, попри надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ в Україну, але одночасно, зазначив, що блок має знайти швидкі й прагматичні рішення допомогти Україні. У той же час, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.

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