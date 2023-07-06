"Жертв може бути більше": Зеленський попередив Захід про плачевні наслідки

Винищувачі F-16 або будь-яке інше озброєння дозволить українським захисникам "рухатися швидше і врятувати більше життів".

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Володимир Зеленський про озброєння для ЗСУ / Колаж Главред, фото ОП, 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кількість жертв серед українців внаслідок російської агресії безпосередньо залежить від постачання зброї країнами Заходу.

В інтерв'ю ABC News президент зазначив, що винищувачі F-16 або будь-яке інше озброєння, яке дійсно необхідно нашій країні, дозволить українським захисникам "рухатися швидше і врятувати більше життів".

"Ну, з іншого боку, було надано деяку зброю, яка допомагає нам рятувати життя, і ми цінуємо це. Звичайно, зволікання призведе до більшої кількості втрачених життів", - підкреслив Зеленський.

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Винищувачі F-16 для України

Міністр оборони Олексій Резніков раніше заявив, що пілоти ЗСУ можуть отримати навички управління винищувачами F-16 за 4 місяці. Українські фахівці вже показали, що можуть вчитися з випередженням. Згідно з прогнозом Резнікова, Україна отримає літаки вже наступного року.

Помічник держсекретаря США з військово-політичних питань Стенлі Браун вважає, що передача Україні F-16 може затягнутися на місяці. За його словами, Штати підтримують рішення союзників щодо постачання Києву бойових літаків.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що Україна сподівається отримати винищувачі F-16 до кінця 2023 року. Практично всі країни авіакоаліції готові передати свої літаки Києву.

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