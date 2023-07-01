Зеленський - про F-16 для України: до Заходу є питання щодо постачання літаків

Графіка тренувань для пілотів Збройних сил на бойовій авіації досі немає, деякі партнери затягують процес, вважає президент Володимир Зеленський.

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Наразі немає розуміння, коли пілоти ПС ЗСУ будуть тренуватимуиться літати на F-16 - Зеленський / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, Вікіпедія

У Києва поки що немає розуміння щодо термінів поставок винищувачів F-16 Україна. Графіка тренувальних польотів українських льотчиків на бойових літаках Заходу досі немає, і деякі країни-партнери затягують процес. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час пресконференції за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом в суботу, 1 липня, він розповів про те, що у нього є питання до Заходу щодо ситуації з постачаннями винищувачів F-16.

"Перш за все щодо того, чи є розуміння планів і графіків постачань F-16. У мене такі ж питання, як ви задали, до наших шановних партнерів: чи є у них розуміння, коли Україна може отримати F-16?"- сказав Зеленський.

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Також гарант додав, що досі немає графіка тренувань для українських пілотів. Деякі країни затягують з вирішенням питання.

"Ми домовилися, дотиснули, що у нас є коаліція країн, які готові почати тренування для українських пілотів. Графіка тренувальних місій немає. Я вважаю, що деякі партнери з цим затягують. Для чого вони це роблять - мені не відомо", - підкреслив Володимир Зеленський.

Винищувачі F-16 для України

Міністр оборони Олексій Резніков раніше заявив, що пілоти ЗСУ можуть отримати навички управління винищувачами F-16 за 4 місяці. Українські фахівці вже показали, що можуть вчитися з випередженням. Згідно з прогнозом Резнікова, Україна отримає літаки вже наступного року.

Помічник держсекретаря США з військово-політичних питань Стенлі Браун вважає, що передача Україні F-16 може затягнутися на місяці. За його словами, Штати підтримують рішення союзників щодо постачання Києву бойових літаків.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що Україна сподівається отримати винищувачі F-16 до кінця 2023 року. Практично всі країни авіакоаліції готові передати свої літаки Києву.

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