Передача Україні винищувачів F-16: у Держдепі розкрили ймовірний сценарій

Вашингтон підтримує наміри з боку союзників з приводу передачі Україні сучасних літаків.

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Україні можуть передати винищувачі F-16 / Колаж: Главред, фото: US Air Force, ОП

Помічник держсекретаря США з військово-політичних питань Стенлі Браун розповів про те, який механізм може бути реалізований в ході ймовірної передачі винищувачів F-16 Україні.

Він не виключив, що передача винищувачів F-16 в Україну - чи то зі Сполучених Штатів, чи то від союзників - займе місяці, повідомляє Military Times.

Чиновник Держдепу звернув увагу на те, що хоча США і не оголошували про плани передати винищувачі Україні, Вашингтон підтримує такі наміри з боку союзників.

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При цьому він також упевнений в тому, що механізм передачі Україні сучасних бойових винищувачів повинен бути "цілісним" і включати навчання як пілотів, так і техніків.

Порядок передачі Україні F-16

Представник Держдепу вважає, що одним з перших кроків у потенційній передачі літаків F-16 буде ліцензія на навчання цих пілотів, ще до того, як дозвіл на передачу літаків з'явиться.

Потім необхідно буде визначити, яким чином відбуватиметься передача винищувачів Україні. При цьому Державний департамент вже працює над оформленням документів для запитів на передачу від третіх країн.

Браун не назвав терміни, коли будуть готові ці документи, але сказав, що "це зараз проходить набагато швидше".

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Винищувачі F-16 для України

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив лідерам G7, що США підтримають зусилля з навчання українських пілотів на сучасних літаках, включаючи F-16.

Спільні навчальні заходи не будуть проводитися в США, швидше за все, будуть проводитися виключно в Європі. Але американський персонал буде брати участь у навчаннях разом з союзниками і партнерами, сказав чиновник. Очікується, що на це піде кілька місяців.

"Оскільки навчання буде проходити в найближчі місяці, наша коаліція країн, що беруть участь в цих зусиллях, вирішить, коли надати літаки, скільки ми надамо і хто їх надасть", — сказав чиновник.

Президент Володимир Зеленський у своєму Twitter-акаунті подякував Байдену і назвав рішення США "історичним". Винищувачі F-16 повинні зміцнити українську армію в небі. Глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що тепер можна говорити про офіційне створення авіаційної коаліції для України. Незабаром Україна отримає все, що необхідно для захисту неба.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна з часом отримає американські винищувачі F-16. Рішення практично прийняті, залишилося залагодити деякі питання, в тому числі, аспекти передачі Києву літаків. Не виключено, що в майбутньому можуть передати і ракети з дальністю пуску до 500 кілометрів.

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