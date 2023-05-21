Washington Post з'ясувало, хто переконав Байдена підтримати постачання винищувачів F-16 Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен став в Адміністрації президента Джо Байдена основним двигуном, завдяки якому вдалося переконати Білий дім підтримати постачання Україні винищувачів F-16 та навчання українських льотчиків і механіків. Про це повідомляє Washington Post з посиланням на офіційних осіб США.
За даними видання, саме Блінкен був тією головною силою в адміністрації, завдяки якій Вашингтон дозволив союзникам передати Україні літаки. Блінкен також активно працював з різними країнами в рамках НАТО, щоб просувати цю політику.
У WP нагадали, що Блінкен зіграв аналогічну роль, коли НАТО стояло в глухому куті з приводу того, чи постачати Україні сучасні танки.
Німеччина зважилася схвалити передачу Leopard 2 лише після того, як Блінкен підштовхнув Білий дім до схвалення передачі танків M1 Abrams попри небажання Пентагону.
Винищувачі F-16 для України
Президент США Джо Байден підтримав ініціативу союзників, яка передбачає навчання українських пілотів керувати винищувачами четвертого покоління, включаючи бойові літаки F-16. Навчання можуть початися вже за кілька тижнів і повинні тривати кілька місяців. Захід ухвалить рішення про постачання літаків Україні.
Президент Володимир Зеленський подякував Байдену і назвав рішення США "історичним". Винищувачі F-16 повинні зміцнити українську армію в небі.
"Це суттєво посилить нашу армію в небі. Розраховую обговорити практичну реалізацію цього рішення під час саміту G7 в Хіросімі", - сказав Зеленський.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що тепер можна говорити про офіційне створення авіаційної коаліції для України. Незабаром Україна отримає все, що необхідно для захисту неба.
У Міноборони України натякнули, що наша держава може отримати винищувачі F-16 до осені цього року.
Дивіться відео про те, хто із союзників першим передасть F-16 Україні:
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