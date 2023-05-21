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Washington Post з'ясувало, хто переконав Байдена підтримати постачання винищувачів F-16 Україні

Анна Ярославська
21 травня 2023, 08:29 оновлено 21 травня, 08:35
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Ентоні Блінкен був тією головною силою в адміністрації, завдяки якій Вашингтон дозволив союзникам передати Україні літаки.
Ентоні Блінкен, F-16
Ентоні Блінкен переконав Байдена підтримати постачання союзниками винищувачів F-16 Україні / Колаж: Главред, фото: US Air Force, УНІАН

Держсекретар США Ентоні Блінкен став в Адміністрації президента Джо Байдена основним двигуном, завдяки якому вдалося переконати Білий дім підтримати постачання Україні винищувачів F-16 та навчання українських льотчиків і механіків. Про це повідомляє Washington Post з посиланням на офіційних осіб США.

За даними видання, саме Блінкен був тією головною силою в адміністрації, завдяки якій Вашингтон дозволив союзникам передати Україні літаки. Блінкен також активно працював з різними країнами в рамках НАТО, щоб просувати цю політику.

У WP нагадали, що Блінкен зіграв аналогічну роль, коли НАТО стояло в глухому куті з приводу того, чи постачати Україні сучасні танки.

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Німеччина зважилася схвалити передачу Leopard 2 лише після того, як Блінкен підштовхнув Білий дім до схвалення передачі танків M1 Abrams попри небажання Пентагону.

Винищувачі F-16 для України

Президент США Джо Байден підтримав ініціативу союзників, яка передбачає навчання українських пілотів керувати винищувачами четвертого покоління, включаючи бойові літаки F-16. Навчання можуть початися вже за кілька тижнів і повинні тривати кілька місяців. Захід ухвалить рішення про постачання літаків Україні.

Президент Володимир Зеленський подякував Байдену і назвав рішення США "історичним". Винищувачі F-16 повинні зміцнити українську армію в небі.

"Це суттєво посилить нашу армію в небі. Розраховую обговорити практичну реалізацію цього рішення під час саміту G7 в Хіросімі", - сказав Зеленський.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що тепер можна говорити про офіційне створення авіаційної коаліції для України. Незабаром Україна отримає все, що необхідно для захисту неба.

У Міноборони України натякнули, що наша держава може отримати винищувачі F-16 до осені цього року.

Дивіться відео про те, хто із союзників першим передасть F-16 Україні:

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