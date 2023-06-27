"Перші F-16 можемо отримати до кінця року": Єрмак розповів про "крила" для ЗСУ

Як підкреслив керівник Офісу президента, практично всі країни з авіаційної коаліції готові поставити Україні винищувачі F-16.

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Єрмак розповів про винищувачі F-16 / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

До кінця 2023 року Україна сподівається отримати від західних партнерів перші винищувачі F-16. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час зустрічі з журналістами, передає РБК-Україна.

Як підкреслив керівник Офісу президента, практично всі країни з авіаційної коаліції готові поставити Україні винищувачі F-16.

Єрмак підкреслив, що дехто з коаліції навіть висловив готовність зробити це до кінця поточного року. Щодо інших країн, за словами глави ОП, є технічні питання, які вирішуються.

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"Я вірю в те, що ми можемо отримати перші винищувачі ще до кінця цього року", - сказав Єрмак.

Винищувачі F-16 для України

Президент США Джо Байден 19 травня заявив, що Штати підтримують наміри союзників почати навчання пілотів повітряних сил ЗСУ управлінню винищувачами західного зразка, серед яких і бойові літаки F-16.

Пізніше стало відомо, що Сполучені Штати і союзники на Заході вирішили надати Україні винищувачі F-16. За відомостями американської преси, США можуть відправити літаки не напряму, а шляхом посередників.

Президент Володимир Зеленський подякував Байдену за підтримку і назвав рішення щодо F-16 для України історичним. Керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак сказав, що авіакоаліція для України вже офіційно створена.

У Міністерстві оборони зазначили, що Україні потрібно 48 літаків F-16, щоб звільнити всі свої території. Треба отримати чотири ескадрильї по 12 винищувачів.

Пізніше голова Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров закотив істерику через Україну і F-16. Лаврову здалося, що Захід, підтримуючи Україну, хоче "деколонізувати Росію", тобто "розчленувати".

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