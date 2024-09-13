"Прилітає скрізь": полковник назвав цілі нових масованих ударів РФ

РФ використовує удари по об'єктах, які критично важливі для України, каже Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов не виключає нові удари РФ по Україні / Telegram, УНІАН, міноборони РФ

Військовий експерт, полковник запасу Владислав Селезньов прокоментував імовірність нових масованих ударів країни-агресора РФ по Україні.

Він зазначив, що росіянам все одно, скільки цивільного населення України загине внаслідок повітряних ударів, пише РБК-Україна.

"Скільки загине українських дітей, жінок, людей похилого віку - Путіну все одно. Йому важливо досягти поставленої мети і для цього він готовий вбивати, зокрема, й українців. Прилітає скрізь, включно з житловими кварталами", - вважає експерт.

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Водночас він звернув увагу на те, що ворог діє раціонально, бо використовує удари по тих об'єктах, які критично важливі для України.

"І здійснює він ці атаки без прив'язки до якихось дат. Він має ресурси для реалізації цих завдань, у нього є верифікована розвідувальна інформація про наявність в Україні тих чи інших критичних об'єктів, і саме туди він буде здійснювати удари", - додав Селезньов.

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Раніше повідомлялося, коли очікувати наступного масованого ракетного удару РФ. Інтервали між обстрілами з боку росіян значно зменшилися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росія вночі завдала масованого удару ракетами та "Шахедами". Загарбники запустили по Україні чотири ракети та 35 дронів "Шахед".

Як повідомлялося раніше, були названі ймовірні цілі для нових атак російськими ракетами.

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