За планом перемоги: Україна може піти на "локальну" заморозку бойових дій - Bild

Пункт про ймовірність припинення вогню представлений у плані перемоги, який незабаром представлять у США. Але це не єдине цікаве рішення.

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План перемоги містить і вимогу щодо дозволу застосовувати далекобійну зброю по РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Генштаб ЗСУ

Україна пообіцяла презентували західним партнерам, зокрема США свій план перемоги. Тому вже найближчими тижнями президент Володимир Зеленський планує відвідати Штати, щоб показати Джо Байдену, як можна перемогти у війні проти країни-агресора Росії.

Видання Bild пише, що в одному з пунктів плану перемоги Зеленського йдеться і про "припинення вогню на окремих ділянках фронту". Тобто, ймовірно, йдеться про готовність України погодитися на локальне припинення вогню задля "тимчасового заморожування ситуації".

Окрім цього план України передбачає необхідність позитивного рішення Сполучених Штатів щодо дозволу на удари далекобійним озброєнням по території РФ.

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"Зеленський зараз хоче покласти всі яйця в один кошик і спробувати домогтися перелому на полі бою", - каже військовий експерт Карло Масала з Університету Бундесверу в Мюнхені.

Що відомо про Bild? Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Можливість припинення вогню в Україні

Нагадаємо, що припинення вогню без виведення військ країни-агресорки Росії з тимчасово окупованих територій України надасть РФ можливість для подальших атак. Тому вирішення проблеми російської окупації, яка триває вже понад два роки, полягає у захисті територіальної цілісності України в межах міжнародного права.

Однак подібні заяви від західних лідерів все ще звучать на загал. Так нещодавно в США Ведант Патель відповів на заяву Віктора Орбана, який вважає, що зробити паузу та припинити вогонь допоможе прискорити темп переговорів між Україною та країною-агресором Росією. Він відповів, що допоможе не припинення вогню, а забезпечення повного виходу російських військ з території України.

Володимир Зеленський раніше наголошував, що Росія може використати припинення вогню для того, щоб накопичити техніку на окупованих територіях, а потім звинуватити Україну в порушенні домовленостей і після цього почати нове вторгнення.

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