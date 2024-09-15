Мешканці Курської області здають кадирівців, техніку і склади силам ЗСУ - ЦНС

Росіяни почали втрачати віру, що так звана "СВО" йде за планом, тому йдуть на співпрацю з Силами Оборони України.

https://glavred.net/ukraine/zhiteli-kurskoy-oblasti-sdayut-kadyrovcev-tehniku-i-sklady-silam-vsu-cns-10597154.html Посилання скопійоване

Все більше росіян переходять до співпраці з українськими військовими / Колаж: Главред, фото: flickr

Сумнівні успіхи так званої "СВО" та прорив ЗСУ у Курську область почали розвіювати туман пропаганди в очах багатьох росіян, як і військових, так і цивільних. Тому вони дедалі активніше співпрацюють з українськими військовими.

Як повідомили у Центрі національного спротиву, з заходом Сил Оборони України на територію Курської області, кількість повідомлень про місця розташування кадирівців значно збільшилась.

Також з просуванням у нові населені пункти росіяни почали здавати інформацію про позиції ППО, склади боєприпасів та переміщення підрозділів країни-агресора Росії.

відео дня

Зокрема завдяки такій інформації ЗСУ вдалося збити на Курському напрямку дуже цікаву ціль – рідкісний розвідувально-ударний БПЛА "Оріон". За даними з відкритих джерел, усього таких дронів було вироблено до 30 штук, при чому щонайменше 6 було збито (без урахування курського).

"До знищення цього "Оріона" доклалися самі росіяни. Точніше – інформатор всередині групи, яка займається обслуговуванням та пілотуванням цих дронів і пов’язаний із "Кронштадтом". Певний час тому ця людина вийшла на контакт із представниками певних підрозділів Сил оборони України і запропонувала надати дані щодо БПЛА, системи управління та підготовки персоналу. А головне – як саме окупанти застосовують "Оріони" проти наших військ", - розповіли в ЦНС.

Що таке Центр національного спротиву? Створений Силами спеціальних операцій для навчання, координації та масштабування рухів опору окупації України. ЦНС навчає ненасильницькому опору, допомагає партизанам, збирає інформацію про ворога, налагоджує комунікацію між підпіллям, інформує населення України про події на тимчасово окупованих територіях. ЦНС діє в межах Закону "Про засади національного спротиву", який набув чинності в січні 2022 року.

Операція ЗСУ в Курській області - що відбувається

Нагадаємо, що військово-політичний аналітик Дмитро Снєгірьов заявив, що під контроль Сил Оборони України нещодавно перейшло селище Тьоткіно у Глушківському районі та прикордонний район біля цього населеного пункту.

Раніше повідомялося, що ЗСУ розпочинають нову операцію, внаслідок чого в росіян є тільки два виходи - залишити набагато більшу територію або потрапити в оточення.

Ворог також активізувався на Курщині. На початку Курської операції на цьому напрямку ворог утримував близько 11 тисяч військових. Тепер їхня кількість, за різними оцінками, зросла до 30-45 тисяч.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред