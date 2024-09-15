Вдарить аномальна спека: де в Україні буде +29 градусів

Погода упродовж тижня буде дивувати занадто високими як для вересня температурами повітря. Спека накриє низку регіонів нашої держави.

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Погода в Україні - вдарить аномальна спека/ unsplash.com

Погода в Україні упродовж тижня, з 16 по 22 вересня, буде здебільшого сухою і малохмарною. У першій половині тижня погодні умови диктуватимуть антициклони, тому у деяких областях буде не лише аномально тепла, а й подекуди дуже спекотна погода.

Але в другій половині тижня Україну накриє гребінь скандинавського антициклону з північного заходу, тому температура повітря знизиться на 3-6 градусів. Таким прогнозом погоди на тиждень поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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Дощів у цей період часу переважно не очікується. Невеликі дощі, часом із грозами, можливі лише на початку тижня у західних областях. Також у другій половині тижня опади будуть місцями на півдні країни.

На Слобожанщині та місцями у центральних регіонах збережеться сильна посуха, а також надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки, попередив метеоролог.

Погода в Україні 16 вересня

У понеділок, 16 вересня, на більшій частині території країни без опадів, лише на крайньому заході, а також на Одещині та у Криму очікуються дощі, місцями з грозами. Вітер східний, 7-12 м/с, у південних, центральних та східних областях вдень пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13…+18 градусів, на півдні до +21; вдень +24…+29 градусів, на Прикарпатті та Закарпатті +16…+21.

Погода в Україні 16 вересня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 17 вересня

У вівторок, 17 вересня, в Україні без опадів. Лише вдень місцями у Криму, Одеській області та у Приазов'ї можливі невеликі дощі. Вітер східний, 7-12 м/с, у східних та південних областях вдень окремі пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 градусів, на півдні до +21; вдень +24…+29 градусів, у Карпатах та на Закарпатті +18…+23.

Погода в Україні 17 вересня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 18 вересня

У середу, 18 вересня, у південних, вдень також місцями у центральних та західних регіонах пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози. На решті території країни без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с, на півдні окремі пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 градусів, у центральних та південних областях до +21; вдень +23...+28 градусів, на південному заході +18...+23.

Погода в Україні 18 вересня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 19 вересня

У четвер, 19 вересня, на всій території України очікується сонячна та суха погода, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, на півдні країни пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +11…+16 градусів, на сході та у Карпатах +7…+12 градусів, на узбережжі морів до +20; вдень +23...+28 градусів.

Погода в Україні 19 вересня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 20 вересня

У п'ятницю, 20 вересня, утримається малохмарна та суха погода по всій території України. Вітер північний/ північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9…+14 градусів, на узбережжі морів до +16…+18; вдень +23...+28 градусів.

Погода в Україні 21 вересня

У суботу, 21 вересня, під впливом антициклону по всій Україні очікується сонячна погода, без опадів. Вітер північний/ північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 градусів, на узбережжі морів до +16…+18; вдень +23...+28 градусів.

Погода в Україні 22 вересня

У неділю, 22 вересня, утримається малохмарна та суха погода по всій території України. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 градусів, на узбережжі морів до +16…+18; вдень +23...+28 градусів.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україні лютуватиме циклон "Anett" – стало відомо, які області накриють дощі з грозами 14-15 вересня. Під впливом циклону "Anett" на вихідних в Україні очікується значне погіршення погодних умов, повідомив метеоролог Ігор Кібальчич.

Також раніше повідомлялося, що 14-15 вересня Україну накриє шторм. В суботу та неділю, 14-15 вересня, очікується сонячна активність з К-індексом 6 (червоний рівень), що відповідає сильній магнітній бурі.

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