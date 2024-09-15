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"Це критично для нас": Буданов назвав одну з найбільших проблем на фронті на цей час

Альона Вороніна
15 вересня 2024, 11:18
309
Російські окупанти дуже просунулися у виробництві ракет "Іскандер", яке стало "масованим". Але найбільша проблема полягає в іншому.
'Це критично для нас': Буданов назвав одну з найбільших проблем на фронті на цей час
Буданов назвав одну з найбільших проблем на фронті на цей час/ колаж: Главред, фото: ГУР, mil.ru

Постачання Північною Кореєю боєприпасів країні-агресорці Росії є критичним для України.

Поки що постачання північнокорейських ракет нашому ворогу відбувається у малих обсягах, але основну проблему на фронті для українських військових можуть становити боєприпаси, які російські окупанти отримують від КНДР. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час Ялтинської європейської стратегії, яка відбулася 13-14 вересня 2024 року в Києві. За його словами, Україна поки нічого не може з цим вдіяти.

"Як керівник розвідки я можу прямо сказати: те, що вони постачають там балістичні ракети, – це неприємно для нас, але це не ті обсяги, а ось що стосується боєприпасів – це критично для нас", – заявив Буданов.

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Також він додав, що країна-агресорка Росія значно просунулася у виробництві ракет "Іскандер". Він зазначив, що виробництво таких ракет уже стало масованим. У той же час він наголосив, що величезною проблемою є також керовані авіабомби.

"Інше питання – це виробництво засобів ураження. Ось тут вони просунулися. По виробництві ракет вони просунулися, кількості виробництва "Іскандерів", на інших вони значно менше зосередили свою увагу. Зрештою, ми чітко зараз бачимо масоване використання "Іскандерів-М". Величезна проблема – керовані авіабомби. Їхнє виробництво збільшено… Не буду нікого лякати, скажімо так, збільшено в декілька разів. Це є величезною проблемою для лінії фронту. Це все озброєння, яке діє на тактичній глибині, тобто його вплив відчувають здебільшого саме військові на лінії зіткнення й поряд з нею", – зазначив Буданов.

Кирилл Буданов
Кирило Буданов/ скрін

Дивіться відео з коментарем Буданова:

Нагадаємо, раніше Буданов зазначав, що РФ хоче завершити війну до 2026 року. Серйозні економічні та соціально-політичні проблеми в Росії можуть загостритися з середини 2025 року, заявив керівник ГУР.

ОТРК Іскандер

Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія.

Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км.

На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

12 вересня Росія вночі випустила "Шахеди" над Хмельницькою АЕС. Ударний дрон-камікадзе "Шахед", які Росія закуповує у Ірану і використовує проти України, у ніч проти 12 вересня був зафіксований у районі Хмельницької АЕС. Такий маршрут ударних російських БПЛА — частина російської терористичної тактики, зазначив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

13 вересня росіяни скинули потужні КАБи на Сумщину – загинули 2 людини, серед постраждалих дитина. Після сильного удару було пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, лікарня та було відсутнє електропостачання.

У ніч на 15 вересня РФ вдарила по Україні ракетами і дронами, були "прильоти" в кількох областях. Збити вдалося не усі ракети і дрони, які запустила по Україні країна-агресорка Росія. У кількох областях були "прильоти".

Нагадаємо, полковник назвав цілі нових масованих ударів РФ. РФ використовує удари по об'єктах, які критично важливі для України, каже Владислав Селезньов.

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війна в Україні ракета Искандер авіабомба Кирило Буданов
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