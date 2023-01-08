Жданов розповів, як ЗСУ можуть загнати росіян у вогневий мішок та звільнити Крим

Військовий експерт підкреслив, що Кримський міст потрібно добити до початку входження українських військ до Криму.

Жданов завив, що Кримський міст потрібно добити / Фото УНІАН, Telegram

Військовий експерт і полковник запасу Олег Жданов завив, що Кримський міст потрібно добити, аби загнати російських окупантів у глухий кут. Про це Жданов розповів в інтерв'ю Главреду.

Як зазначив Жданов, Кримський міст наразі в стані мінімальної пропускної здатності. Залізнична гілка не може пропускати важкі військові ешелони, а автомобільна – діє тільки наполовину. Він підкреслив, що росіяни навіть автобуси і фури не пускають по мосту, відправляючи їх на пором.

"Якщо є можливість, то я б добив Кримський міст. Адже цей крок матиме великий психологічний вплив. У російських військ з'явиться чітке розуміння, що це півострів, і це глухий кут. Тобто, якщо вони не виходять звідти через перешийок, поки ще є сухопутний коридор до Росії, значить, вони опиняться у вогневому мішку, в пастці", - сказав Жданов.

Військовий експерт підкреслив, що Кримський міст потрібно добити до початку входження українських військ до Криму.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Повернення Криму під контроль України

Нещодавно радник глави Офісу президента Михайло Подоляк натякнув, що захоплений Росією в 2014 році Кримський півострів може повернутися в Україну вже за півроку. Чиновник планує за 6 місяців включитися в ефір з Ялти. На думку Подоляка, Крим повинен бути звільнений військовим шляхом.

Український військовослужбовець Юрій Касьянов вважає, що Крим повернеться до складу України, ймовірно, після наступу ЗСУ або дипломатичного діалогу вже з новою російською владою. При цьому окупанти можуть добровільно залишити Кримський півострів у разі руйнування логістики.

На думку радника Офісу президента України Олексія Арестовича, Україна зможе максимально наблизитись до Криму після звільнення Мелітополя. Він назвав Мелітополь ключем до всієї оборони півдня. Це місто є найбільшим промисловим та транспортним вузлом.

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