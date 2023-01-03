"Україна має вікно можливостей": Жданов втішив новинами про неминучу "бавовну" в Росії

Експерт підкреслив, що одночасно з нарощуванням можливостей України, можливості країни-окупанта помітно зменшуються.

Жданов втішив новинами про неминучу "бавовну" в Росії / Главред, Вікіпедія

Україна має вікно можливостей для ударів по військових об'єктах на території РФ. Наразі наша країна має нові розробки військово-промислового комплексу. Зокрема, для ударів по РФ Україна може застосувати ракети власного виробництва. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

"У нас є власне вікно можливостей, і я більше сподіваюся на них. Це наші безпілотники і, можливо, наші ракети. Нехай у невеликій кількості, але вони можуть з'явитися, якщо ми налагодимо виробництво на безпечних майданчиках, можливо, навіть за межами України", - пояснив Жданов в інтерв'ю Оbozrevatel.

Військовий експерт додав, що одночасно з нарощуванням можливостей України, можливості країни-окупанта помітно зменшуються. Зокрема, російський ВПК, поставлений на військові рейки, "не задовольняє потреби фронту". За словами Жданова, з кожним днем в РФ зростатиме дефіцит засобів, у тому числі фінансових коштів, на виробництво цієї зброї.

Окрім того, як зауважив експерт, окупанти зіштовхнуться із проблемою мобілізації. Він підкреслив, що перша хвиля була досить успішною, оскільки більшість призваних росіян – ті, хто свідомо пішов воювати з українцями під впливом кремлівської пропаганди. Але сьогодні, щоб зібрати багатотисячне військо, доведеться використати примус.

"Бавовна" у Росії

Як повідомляв Главред, країна-агресорка Росія зустріла 2023 рік під дуже сильні вибухи. Так, у багатьох містах Російської Федерації розквітла дуже потужна "бавовна". Росіяни чули "вітальні салюти" щонайменше у 5 містах. Зокрема, користувачі соцмереж повідомляли про вибухи у Воронежі, Санкт-Петербурзі та Бєлгороді. "Бавовна" лунала також у Ростовській та Курській областях. Окрім того, у столиці РФ Москві в новорічну ніч оголосили повітряну тривогу.

Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, Росія повинна переглянути свою агресивну політику по відношенню до цивілізованого світу. В іншому випадку кількість вибухів на її території буде лише збільшуватися. Секретар РНБО додав, що РФ також варто перестати починати війни.

Окрім того, Данілов підкреслив, що пожежі та вибухи на території Росії будуть до тих пір, поки вся Москва не згорить. Він наголосив, що "бавовна" на російських об'єктах з кожним тижнем відбуватиметься все частіше і частіше.

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