Скільки ракет потрібно ЗСУ, щоб знищити військові об'єкти РФ: Жданов розкрив деталі

Україна лише за допомогою безпілотників на 20% знизила виробництво палива в Російській Федерації.

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Скільки Україні потрібно зброї для ураження РФ / колаж: Главред, фото: Стратком ЗСУ, скріншот: відео

В інтерв'ю Главреду полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов розповів, скільки Україні потрібно далекобійних ракет та інших озброєнь, щоб завдавати успішних ударів по військових об'єктах у Росії.

Жданов пояснив, що країна-агресорка Росія користується запасами Радянського Союзу. Щодо авіаційних бомб запас обчислюється десятками тисяч одиниць.

"Росіяни чіпляють УМПК на ці бомби, перетворюють їх на КАБи і застосовують по Україні. І, звичайно, це величезна проблема. Нам же буде достатньо хоча б 400-500 ракет від Заходу, якими можна було б наносити точкові удари, такі, як днями по порту Азов у районі Таганрога", - зазначив експерт. відео дня

Що відомо про КАБи Росії / Інфографіка: Главред

Він також акцентував увагу на тому, що, навіть не маючи ракет, Україна за допомогою безпілотників на 20% знизила виробництво палива в Російській Федерації.

"Російський уряд змушений був засекретити виробництво бензину і дизеля і припинити їх експорт. Фіксуються перебої з постачанням палива на заправки. А тепер давайте уявимо, наскільки серйозними були б наслідки, якби було в наявності, наприклад, 400-500 ракет з можливістю нанесення групових ударів 3-4 ракетами по об'єкту. Результати були б дуже серйозними", - додав Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Удари Росії КАБами по Україні - що відомо

Нагадаємо, що 20 вересня російські окупаційні війська скинули на Харків керовані авіаційні бомби. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про прильоти у місті та постраждалих. Влучання зафіксовано в Слобідському та Основ'янському районах міста.

Росія завдала удару по Запоріжжю рідкісними бомбами. Як з'ясували у Defense Express, що РФ атакувала місто за допомогою авіабомб ФАБ-500Т. Вона могла летіти на відстань до 30-40 кілометрів за умови необхідного розгону літака-носія. Ймовірно, росіяни відновили виробництво таких авіабомб.

19 вересня РФ вдарила бомбами по місту Суми. Місцеві моніторингові канали попереджали про те, що ворог здійснив запуск КАБів. Повідомлялося щонайменше про 2 вибухи. Російські окупанти били по цивільному об'єкту у спальному районі міста.

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