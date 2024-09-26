Зустріч Зеленського з Байденом тет-а-тет: відомо, про що вони говоритимуть

Подоляк заявив, що Зеленський порушуватиме важливі питання щодо російсько-української війни.

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Зустріч Зеленського з Байденом / колаж: Главред, фото: Офіс президента

В США Володимир Зеленський має зустрітися із Байденом двічі: на полях Генасамблеї ООН та тет-а-тет. На другій обговорюватимуться важливі питання щодо російсько-української війни. Про це повідомив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю 24 Каналу.

За його словами, обговорення торкатимуться дозволів бити західною зброєю по території Росії та презентації плану перемоги України.

Він зауважив, що Україна потребує не лише формального дозволу бити по території РФ, а й достатньої кількості засобів для ураження на відстань 500 — 700 кілометрів.

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"Також ми маємо остаточно відправити в глобальний політичний простір кілька сигналів", – зауважив Подоляк.

Йдеться про те, що:

з Росією працювати не можна, це токсично і відмовитися від співпраці мають всі світові компанії. Це буде суттєво впливати на позицію нейтральних країн, наприклад Індії та Китаю;

компанії з нейтральних країн мають бути попереджені про додаткові санкції;

Україна має отримати сигнал, що її обов’язково приймуть до НАТО, адже це стане показником, що суверенність реалізується через подібні бажання країн приєднуватися до альянсів.

До того ж, Україна вкотре намагатиметься пояснити Заходу, що мир це не заморожування конфліктів, не домовленості з Росією, не поступки територіями і не відтягування нової хвилі агресії.

"Ми розуміємо мир, як можливість жити безпечно в своїй країні. Росія та інші країни, які пропонують негайне припинення вогню, розуміють мир, як можливість нас вбивати", - наголосив Подоляк.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

План перемоги Зеленського / Інфографіка: Главред

Візит Зеленського до США - що відомо

Нагадаємо, 23 вересня президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до США разом з першою леді Оленою Зеленською. Повідомлялось, що спершу він відвідає Пенсильванію, згодом Нью-Йорк та Вашингтон.

25 вересня Зеленський виступив на засіданні Радбезу ООН у Нью-Йорку де заявив, що війну, розв'язану Росією, "не можна заспокоїти розмовами". Він переконаний, що країну-агресора потрібно примусити до миру.

Крім того, на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський провів зустріч із главою Білого дому Джо Байденом. Сторони домовилися обговорити план перемоги у Вашингтоні 26 вересня.

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