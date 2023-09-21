"Довбануло так, що вікна вилетіли": черкащанин розповів по удар ракети по готелю

Уламки збитої ракети влучили у готель в центрі міста. Вибухова хвиля пошкодила навколишні будинки.

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Ракетный удар по Черкассах / Черкасская ОВА, скрин

Під час ракетного удару російських окупантів по Черкасах вранці у четвер, 21 вересня, бойова частина збитої ракети влучила в готель. Вибухова хвиля повибивала вікна у навколишніх будинках.

Очевидець ракетної атаки розповів про момент удару російських загарбників по місту. Під час удару він перебував у своїй квартирі, яка також постраждала – у ній повилітали вікна від вибухової хвилі.

Валерій розповів, що прокинувся під час повітряної тривоги і почув звук польоту ракети. Через деякий час він почув, як летить друга ракета.

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"Чую – знову летить. Виходжу на балкон і бачу з правого боку... Лаятися не буду. Так довбануло, що в мене вилетіли вікна. Полум'я на всі боки", – розповів він у коментарі "Суспільне Черкаси".

Поки що невідомо, скільки саме осель постраждали від ракетної атаки. На місцях ударів продовжують працювати поліцейські, рятувальники і психологи, а також комунальники, які прибирають наслідки руйнувань.

Очевидець розповів про ракетний удар по Черкасах/ скрін

Дивіться відео, що очевидець розповів про ракетний удар по Черкасах:

Над Черкащиною загалом збили 4 ракети

Як розповів голова Черкаської ОВА, над областю загалом було збито чотири російські ракети.

"Уламки ракети, зокрема бойова частина, впали в середмісті, пошкодивши будівлю готелю. На цю хвилину маємо вже 10 потерпілих, із них – 6 госпіталізовані. У решті випадків люди не постраждали, суттєвих руйнацій теж немає", – зазначив він у Telegram.

У той же час керівник екстреної медичної допомоги розповів, що кількість поранених зросла уже до 11, повідомляє "Суспільне Черкаси".

Ракетний удар РФ по Україні 21 вересня

Рано вранці у четвер, 21 вересня, країна-агресорка Росія завдала ракетного удару по Україні. У Києві, Харкові, Рівному та інших містах прогриміли вибухи. У Києві через падіння уламків були пошкодження у Дарницькому, Солом'янському, Шевченківському районах. У Дарницькому районі виникли загоряння. Постраждали 7 осіб, зокрема дитина.

Також росіяни атакували готель у Черкасах, там почалася пожежа. Постраждали 7 осіб та 10 осіб евакуйовано. З-під завалів врятовано 1 особу.

У Харкові внаслідок атаки зруйновано складську будівлю, постраждали дві людини. У Львівській області ворог завдав удару по промисловій зоні, є руйнування та займання.

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