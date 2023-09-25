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"Онікс складно збивати": розкрито деталі масованого удару РФ по Україні

Олексій Тесля
25 вересня 2023, 11:15 оновлено 25 вересня, 11:28
Росіяни використовували вночі три різні засоби повітряного нападу на Україну, підкреслив Юрій Ігнат.
'Онікс складно збивати': розкрито деталі масованого удару РФ по Україні
Юрій Ігнат розповів про удар РФ по Україні / колаж: Главред, фото: АрміяInform , warfor.me

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів подробиці атаки російських окупантів по Україні в ніч на понеділок, 25 вересня.

За його словами, незважаючи на руйнування в Одеській області, робота підрозділів Повітряного командування Південь була "бездоганною". Про це він повідомив в ефірі інформаційного марафону.

За словами представника ЗС, українські захисники знищили всі 19 дронів-камікадзе і 11 з 12 крилатих ракет "Калібр".

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"Посилення півдня країни актуально. Ракети "Онікс" складно збивати. Протидіяти їм можна, але засоби ураження проти них не діють. Ракета надзвукова, летить дуже низько. Тому ці ракети неможливо збивати існуючими засобами протиповітряної оборони", - пояснив він.

При цьому речник Командування Повітряних сил уточнив, що цієї ночі росіяни використовували три різні засоби повітряного нападу. Тактика ворога полягала в зміні напрямків застосування ракет і дронів.

"Фактично долітаючи вже зі східних регіонів в центр країни, вони розвернулися і по молдавському кордоні вже повернулися в Одесу. Противник застосовує різні засоби повітряного нападу, щоб розосередити увагу протиповітряної оборони і максимально завдати шкоди, вразити об'єкти", - додав Ігнат.

Нагадаємо, в ніч на 25 вересня по всій Україні оголошували повітряну тривогу через комбіновану атаку РФ. Країна-агресор застосовувала для ударів дрони, ракети типу "калібр"і " Онікс". У регіонах повідомляли про роботу систем протиповітряної оборони по цілях противника. Потужні вибухи пролунали в Одесі та Кривому Розі.

Хто такий Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Раніше повідомлялося про те, що 21 вересня окупанти вперше за останні півроку атакували енергетичні об'єкти Україна. Внаслідок цього були часткові знеструмлення у Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській, Харківській областях.

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війна Росії та України ракетний удар Юрій Ігнат
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