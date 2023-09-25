Вибухи в Одесі та Кривому Розі: РФ вдарила по Україні 'Шахедами', 'Оніксами' і 'Калібрами'

В Одеській області є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура.

https://glavred.net/ukraine/vzryvy-v-odesse-i-krivom-roge-rf-udarila-po-ukraine-shahedami-oniksami-i-kalibrami-10503364.html Посилання скопійоване

РФ застосувала для ударів дрони, ракети типу "Калібр" і "Онікс" / Колаж: Главред, фото: відкриті джерела

У ніч на 25 вересня по всій Україні оголошували повітряну тривогу через комбіновану атаку РФ. Країна-агресор застосовувала для ударів дрони, ракети типу "Калібр" і " Онікс". У регіонах повідомляли про роботу систем протиповітряної оборони по цілях противника. Потужні вибухи пролунали в Одесі та Кривому Розі.

Вибухи в Кривому Розі

У Кривому Розі пролунали вибухи вночі 25 вересня під час повітряної тривоги через ракетну атаку окупантів.

Як передає Суспільне Дніпро, вибухи пролунали у місті близько 00:50. Крім того, близько 01:07 в місті пролунали повторні вибухи.

відео дня

Перед цим у командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили про фіксацію ворожих ракет типу "Калібр" у напрямку міста. Їх російські загарбники запустили по території України з акваторії Чорного моря.

Жителів Кривого Рогу закликали не залишати укриття до скасування повітряної тривоги.

Вранці голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак розповів про наслідки атаки РФ на регіон. За його словами, окупанти атакували Дніпропетровщину дронами.

Через падіння уламків виникла пожежа на промисловому підприємстві у Кривому Розі. Вогонь рятувальники загасили.

Двічі агресор атакував Нікопольський район. З важкої артилерії бив по Покровській сільській та Мирівській громадах. Зайнялася суха трава – полум'я вже приборкали. Понівечено агрофірму та лінію електропередач.

Минулося без загиблих і постраждалих.

Вибухи в Одесі

Вночі 25 вересня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Місцеві ЗМІ повідомляють щонайменше про чотири вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух у бік Одеси та Чорноморської групи ворожих БПЛА типу Shahed.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів області перебувати в укриттях і не знімати роботу ППО. Вранці чиновник відзвітував про наслідки атаки.

"Російські терористи атакували Одеську область ударними безпілотниками і двома типами ракет. На жаль, є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. У нежитловій висотці в Одесі спалахнула пожежа. Вона була оперативно ліквідована", - написав Кіпер у Telegram.

Також були зафіксовані руйнування в складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району.

В Одесі в результаті вибухової хвилі постраждала одна людина.

"Жінка отримала пошкодження уламками, зараз отримує всю необхідну допомогу в місцевій лікарні", - додав Кіпер.

Скільки повітряних цілей збили

Прессекретар Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила в ефірі національного телемарафону, що вночі 25 вересня захисники українського неба збили:

19 дронів типу "Shahed";

2 крилаті ракети типу "Калібр" над Миколаївщиною та Кіровоградщиною.

"І масована, і комбінована атака (росіян, - ред.) відбулася цієї ночі. 19 дронів ударного типу "Shahed" були запущені, і всі (вони) знищені силами протиповітряної оборони", - сказала Гуменюк.

За її словами, також ворог запустив 12 крилатих ракет типу "Калібр", дві з них були збиті над Миколаївською та Кіровоградською областями.

"Дуже потужна і важка була бойова робота. На жаль, в результаті цієї роботи уламками були пошкоджені й приватні будинки, і загоряння трави відбувалося, і, на жаль, сталося влучання", - зазначила Гуменюк.

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч на 25 вересня 2023 року російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами "Калібр", протикорабельними ракетами П-800 "Онікс" та ударними БпЛА типу "Shahed", повідомили у Повітряних силах.

"Пуски "шахедів" здійснювались з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ -рф), "Калібрів" – з малого ракетного корабля та підводного човна із акваторії Чорного моря (райони Феодосія, Новоросійськ), "Оніксів" – із району Севастополя", - йдеться у повідомленні.

Усього під час нічної атаки зафіксовано 33 засоби повітряного нападу:

12 крилатих ракет морського базування "Калібр";

2 протикорабельні ракети П-800 "Онікс";

19 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено:

11 крилатих ракет "Калібр";

19 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Крім того, за минулу добу 24 вересня 2023 року протиповітряною обороною знищено три ударні БпЛА "Ланцет" та чотири розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Знищено 11 "Калібрів" та 19 "Шахедів" / Фото: t.me/kpszsu

Як повідомляв Главред, в ніч на суботу, 23 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. Армія РФ знову застосовувала ракети "Онікс". Дві ракети влучили в рекреаційну зону Одеської області.

21 вересня окупанти вперше за останні півроку атакували енергетичні об'єкти України. Внаслідок цього були часткові знеструмлення у Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській, Харківській областях.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.