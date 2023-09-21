Все в дикому вогні: відео з першими хвилинами після ракетної атаки на Черкаси

В результаті ракетної атаки в Черкасах постраждало 11 осіб, 6 з них були госпіталізовані.

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У Черкасах прогриміли потужні вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео , t.me/cherkaskaODA

Російські окупанти вранці 21 вересня безжально атакували Україну ракетами. Вибухи пролунали і в Черкасах. Уламки російської ракети впали на готель. Правоохоронці опублікували відео з першими хвилинами після ракетного удару. Воно вже розлетілося в Мережі.

Після падіння уламків одразу почалася пожежа. На місце приїхали патрульні поліцейські, вони почали евакуювати людей.

Правоохоронці перекрили рух, щоб забезпечити безперешкодний проїзд машин швидкої допомоги та рятувальників.

відео дня

Відомо, що в результаті атаки в Черкасах постраждали мінімум 11 осіб, з них 6 були госпіталізовані.

Дивіться відео ракетної атаки на Черкаси:

У Черкасах прогриміли потужні вибухи / фото: скріншот з відео

Ракетний удар РФ по Україні

Раніше повідомлялося про ракетний удар РФ по Україні: у Києві, Харкові, Рівному прогриміли вибухи. У столиці було чутно як мінімум чотири вибухи, в Харкові - шість. У Дарницькому районі медики госпіталізували 18-річну дівчину і 9-річну дитину (дівчинку) з будинку, який розташований поруч з інфраструктурним об'єктом, куди впали уламки російської ракети.

Під час масованої ракетної атаки була атакована також Рівненська область. Ракети потрапили в цивільну та енергетичну інфраструктуру. Була частково зруйнована СТО і пошкоджені автомобілі, які були там.

Приблизно о 5:50 російські військові атакували Харків ракетами. Зафіксовано влучення шести ворожих ракет типу С-300 у Слобідському районі міста. Травми отримали три людини.

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