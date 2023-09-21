Все в дикому вогні: відео з першими хвилинами після ракетної атаки на Черкаси

Російські окупанти вранці 21 вересня безжально атакували Україну ракетами. Вибухи пролунали і в Черкасах. Уламки російської ракети впали на готель. Правоохоронці опублікували відео з першими хвилинами після ракетного удару. Воно вже розлетілося в Мережі.
Після падіння уламків одразу почалася пожежа. На місце приїхали патрульні поліцейські, вони почали евакуювати людей.
Правоохоронці перекрили рух, щоб забезпечити безперешкодний проїзд машин швидкої допомоги та рятувальників.
Відомо, що в результаті атаки в Черкасах постраждали мінімум 11 осіб, з них 6 були госпіталізовані.
Дивіться відео ракетної атаки на Черкаси:
Ракетний удар РФ по Україні
Раніше повідомлялося про ракетний удар РФ по Україні: у Києві, Харкові, Рівному прогриміли вибухи. У столиці було чутно як мінімум чотири вибухи, в Харкові - шість. У Дарницькому районі медики госпіталізували 18-річну дівчину і 9-річну дитину (дівчинку) з будинку, який розташований поруч з інфраструктурним об'єктом, куди впали уламки російської ракети.
Під час масованої ракетної атаки була атакована також Рівненська область. Ракети потрапили в цивільну та енергетичну інфраструктуру. Була частково зруйнована СТО і пошкоджені автомобілі, які були там.
Приблизно о 5:50 російські військові атакували Харків ракетами. Зафіксовано влучення шести ворожих ракет типу С-300 у Слобідському районі міста. Травми отримали три людини.
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