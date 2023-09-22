Вибухи, осколки й дим в центрі Севастополя: по штабу ЧФ завдано ракетного удару

Осколки від ракет впали біля театру імені Луначарського і на проспекті Нахімова в Севастополі.

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У Севастополі ракета вдарила по штабу ЧФ / Колаж: Главред, Фото: скріншот

У центрі окупованого РФ Севастополя прогриміли потужні вибухи в п'ятницю, 22 вересня.

Удар припав по штабу Чорноморського флоту російських окупантів. Таку інформацію озвучив місцевий гауляйтер Михайло Развожаєв.

"По штабу флоту вороги завдали ракетного удару. Біля театру Луначарського впав осколок. Велике прохання при виявленні подібних елементів — не підходити і дзвонити в 112", - заявив "губернатор" Севастополя.

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За повідомленнями місцевих Telegram-каналів, осколки від ракет падають біля театру імені Луначарського на проспекті Нахімова в Севастополі. При цьому по місту вже мчать десятки машин швидкої допомоги.

Як уточнюють місцеві Telegram-канали, в штабі Чорноморського флоту утворилася "дірка" після ракетного удару.

Підкреслюється, що вибухова хвиля в результаті вибуху була "божевільна".

Також в Мережі публікують кадри руйнувань будівлі штабу ЧФ в Севастополі після ракетного удару.

За даними окупаційної влади Севастополя, в результаті прильотів постраждали шестеро людей.

Дивіться відео - ракетний удар по штабу ЧФ:

Потужна пожежа в штабі ЧФ після прильоту / скріншот

Горить штаб ЧФ у Севастополі / скріншот

Удар завдано по штабу ЧФ у Севастополі / скріншот

Раніше повідомлялося про те, що РФ терміново вивела субмарини з Севастополя. У складі ЧФ було 6 підводних човнів проекту "Варшав'янка", які вивели з Севастополя.

Нагадаємо, ЗМІ розповіли, чим і як вдарили по кораблях окупантів у Севастополі. Удар по кораблях РФ в Севастополі говорить про високу організацію спецоперації українською стороною, пишуть ЗМІ.

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