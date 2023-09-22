УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Вибухи, осколки й дим в центрі Севастополя: по штабу ЧФ завдано ракетного удару

Олексій Тесля
22 вересня 2023, 13:34 оновлено 22 вересня, 14:11
Осколки від ракет впали біля театру імені Луначарського і на проспекті Нахімова в Севастополі.
Севастополь
У Севастополі ракета вдарила по штабу ЧФ / Колаж: Главред, Фото: скріншот

У центрі окупованого РФ Севастополя прогриміли потужні вибухи в п'ятницю, 22 вересня.

Удар припав по штабу Чорноморського флоту російських окупантів. Таку інформацію озвучив місцевий гауляйтер Михайло Развожаєв.

"По штабу флоту вороги завдали ракетного удару. Біля театру Луначарського впав осколок. Велике прохання при виявленні подібних елементів — не підходити і дзвонити в 112", - заявив "губернатор" Севастополя.

відео дня

За повідомленнями місцевих Telegram-каналів, осколки від ракет падають біля театру імені Луначарського на проспекті Нахімова в Севастополі. При цьому по місту вже мчать десятки машин швидкої допомоги.

Як уточнюють місцеві Telegram-канали, в штабі Чорноморського флоту утворилася "дірка" після ракетного удару.

Підкреслюється, що вибухова хвиля в результаті вибуху була "божевільна".

Також в Мережі публікують кадри руйнувань будівлі штабу ЧФ в Севастополі після ракетного удару.

За даними окупаційної влади Севастополя, в результаті прильотів постраждали шестеро людей.

Дивіться відео - ракетний удар по штабу ЧФ:

Screenshot
Потужна пожежа в штабі ЧФ після прильоту / скріншот

Screenshot
Горить штаб ЧФ у Севастополі / скріншот
Screenshot
Удар завдано по штабу ЧФ у Севастополі / скріншот

Раніше повідомлялося про те, що РФ терміново вивела субмарини з Севастополя. У складі ЧФ було 6 підводних човнів проекту "Варшав'янка", які вивели з Севастополя.

Нагадаємо, ЗМІ розповіли, чим і як вдарили по кораблях окупантів у Севастополі. Удар по кораблях РФ в Севастополі говорить про високу організацію спецоперації українською стороною, пишуть ЗМІ.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Севастополь Чорноморський флот новини Криму війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Вибухи, осколки й дим в центрі Севастополя: по штабу ЧФ завдано ракетного удару

Вибухи, осколки й дим в центрі Севастополя: по штабу ЧФ завдано ракетного удару

13:34 Україна
Україна отримає далекобійну зброю: Зеленський розкрив деталі підготовки угоди

Україна отримає далекобійну зброю: Зеленський розкрив деталі підготовки угоди

12:44 Україна
На частину областей налетять грози, температура буде +10: погода на вихідні

На частину областей налетять грози, температура буде +10: погода на вихідні

12:20 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

13:50

Іменини 23 вересня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

13:50

Китайський гороскоп на завтра 23 вересня 2023: Козам - радість, Півням - праця

13:37

Якими іменами краще не називати дітей: привертають непросту долю

13:34

Вибухи, осколки й дим в центрі Севастополя: по штабу ЧФ завдано ракетного удару

13:14

Навіщо сипати сіль на вугілля: хитрий прийом - запорука смачного шашлику

Польща темою України відволікає увагу від своїх проблем, скандал затихне після виборів - БогдановПольща темою України відволікає увагу від своїх проблем, скандал затихне після виборів - Богданов
13:08

Ще один популярний російський актор збирається відправити сина на війну в Україні

12:57

"Так і тягне до "хорошим російським": Данилко отримав на горіхи в Мережі за обійми з російським блогером

12:52

День весняного рівнодення 2024: коли чекати короткі ночі та довгі дні після зими

12:44

Україна отримає далекобійну зброю: Зеленський розкрив деталі підготовки угоди

Реклама
12:42

Місячний календар на жовтень 2023: небезпечний коридор затемнень

12:37

"Ти квадратна": у Мережу потрапило відео, як тренер публічно принижувала Кабаєву

12:20

На частину областей налетять грози, температура буде +10: погода на вихідні

11:54

"Який ти воїн? Куди ти йдеш?": Харчишин розповів, з яким серцем відпускав сина в ЗСУ

11:49

Продавав тепловізори в інтернеті: на Житомирщині судитимуть офіцера

11:41

Яке свято 23 вересня: день у світовій та українській історії, церкви

11:33

Як заточити ніж в домашніх умовах: впораєтеся без допомоги чоловіка

11:32

Три знаки зодіаку не зможуть в це повірити: хто розбагатіє в жовтні

11:22

Українцям озвучили тариф на світло в жовтні: на яку суму доведеться розщедритися

11:11

На 6-7 років війна не затягнеться, але може змінитися її формат – БогдановВідео

11:09

Favbet Foundation передав спецпризначенцям ЗСУ позашляховик

Реклама
10:37

Пора робити ревізію: скільки років можна зберігати домашню консервацію

10:36

Світлана Лобода в Києві рознесла вщент автоВідео

10:25

Експерт спрогнозував, до якої міри дійде зерновий конфлікт між Польщею та УкраїноюВідео

10:23

"Для нас погана новина": Жданов розповів про ситуацію з дронами і ракетами в РФ

10:03

Гороскоп на завтра 23 вересня 2023: Діві - серйозна розмова, Тельцю - нові стосунки

10:00

Кадиров на тлі чуток про свою смерть оприлюднив нове відео: що з ним не так

09:52

"Є комплексний план": ЗСУ звільнять Бахмут і ще два ключових міста - ЗеленськийФото

09:39

В Україні підвищать пенсії на 2,3 тисячі грн: кому пощастить і коли трапиться

09:35

Нацполіція та СБУ розслідують розкрадання бюджетних коштів керівництвом КНУ ім. Шевченка - ЗМІ

09:15

Навіщо на шампурі спіраль і петелька: за призначенням їх використовують одиниці

09:07

Заява марафону "Єдині новини" щодо фейку про зміни в трансляції виступу Президента України в ООН

09:05

Що відбувається з ПольщеюПогляд

08:54

В Україні переписали цінники на важливий у приготуванні їжі продукт: що сталося

08:35

Після США Зеленський прибув до Канади: про що президент говоритиме з ТрюдоФотоВідео

08:12

ЗСУ прорвала головну лінію оборони ворога на південь від Работіно - ISW

08:07

Годі готувати одну і ту ж картоплю: рецепт великого деруна з сиром від Ектора Хіменеса Браво

07:53

Зеленський розповів про несподівану домовленість з Байденом: про що йдетьсяФото

07:20

США виділили новий пакет допомоги Україні на $325 млн: що до нього увійдеФото

06:49

Перші танки Abrams доставлять в Україну вже наступного тижня - Байден

06:22

Дві великі помилки КадироваПогляд

Реклама
04:33

Яке сьогодні свято 22 вересня: день у світовій та українській історії, церкві

04:10

"На тебе чекає швидка смерть": в Енгельсі погрожують пілотам РФ, які бомблять Україну

03:40

Чому магазинне молоко не скисає: несподівана відповідь, про яку знають не всі

03:10

Ейдман розповів, хто в РФ насправді зацікавлений в усуненні Путіна від владиВідео

02:35

Несіть вогнегасник: 60-річна Демі Мур заявилася на модний показ без білизни

02:05

Експерт пояснив, чому у Путіна є план на випадок бунтів у Чечні після Кадирова

01:36

На Кримський міст чекають незворотні події: Коваленко спрогнозував долю "дітища" ПутінаВідео

00:35

Винник не повернеться в Україну: продюсер розповів про плани співака

21 вересня, четвер
23:59

Тиша повинна бути в бібліотеці: Бріджит Макрон і королеву Каміллу налякав гучний чихВідео

23:50

Зеленський зустрівся з Байденом у Білому домі: перші подробиці

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Гороскоп
Знаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти