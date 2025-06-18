Укрзалізниця підвищує ціни: за що пасажирам доведеться платити більше

Ціни компанія підвищить вперше за 6 років.

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Що подорожчає у поїздах / Колаж: Главред, фото: Укрзалізниця

Що повідомили в Укрзалізниці:

Вартість чаю у поїздах Укрзалізниці зросте вдвічі

Укрзалізниця перегляне ціни і на інші напої

З 18 червня Укрзалізниця вперше за 6 років підвищує ціни на чай та каву у поїздах. Як повідомили у компанії, це відбудеться в рамках індексації цін на низку товарів, які реалізують в потягах далекого сполучення.

Вартість склянки класичного чаю зросла з 10 до 20 гривень. Крім цього перегляд цін - до 20 гривень, торкнеться і газованої та негазованої води, розчинної кави та кавового напою "3 в 1".

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"Натомість ціни на всі напої у швидкісних поїздах Інтерсіті+, а також на гарячі обіди в межах пілотного проєкту на поїздах далекого сполучення лишаються без змін", - йдеться у повідомленні.

При цьому у компанії наголосили, що ціни на квитки і надалі будуть утримуватися без змін, як і від початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії.

Укрзалізниця - останні новини по темі

Нагадаємо, Главред писав, що Укрзалізниця ввела чисельні зміни у маршрути потягів та призначила ряд нових. Одне із нововведень - призначення нового поїзда.

Напередодні стало відомо, що в Укрзалізниці з'явились перші нові плацкартні вагони в історії незалежної України. У нових вагонах з'являться розетки, індивідуальні столики для пасажирів на верхніх полицях і не тільки це.

Раніше також в Укрзалізниці стався масовий технічний збій, через який перестали працювати онлайн сервіси. Тоді неможливо було придбати квитки у застосунку чи на сайті.

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Що таке "Укрзалізниця" Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія. Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень. Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. "Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

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