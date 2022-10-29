Вибухи на кораблях ЧФ РФ у Севастополі: у ЗСУ припускають провал окупантів із запуском ППО

Вибухи на військових кораблях РФ могли статися через невдалий запуск ППО - ОК Південь / Скріншот соцмережі, Міноборони РФ

На даний момент військове командування України не підтверджує інформацію про знищення трьох кораблів-носіїв ракет Калібр в бухті окупованого Севастополю. Можливо, причиною вибухів на військових суднах ворога стали невдалі запуски окупантами ракет протиповітряної оборони. Про це заявила керівниця Об'єднаного пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що в ЗСУ поки не підтверджують відомостей, згідно з якими в результаті вибуху могли бути знищені три російських корабля-носія ракет Калібр.

За її словами, можлива причина вибухів на кораблях окупантів РФ у захопленому Севастополі – невдалий запуск ППО.

"Зараз офіційного підтвердження немає... Невдалий запуск ракет протиповітряної оборони цілком може бути такою причиною, а офіційну інформацію ми отримаємо пізніше", - підкреслила Наталія Гуменюк.

Вибухи в окупованому Севастополі

29 жовтня в захопленому Росією Севастополі прогриміли вибухи. Окупаційна "влада" міста заявляла, що кораблі Чорноморського флоту РФ нібито "відбивали атаки безпілотників".

Радник глави МВС Антон Геращенко розповів, що у бухті Севастополч "вибухнули чотири військові кораблі Чорноморського флоту". У ВСУ дані відомості поки що не підтверджують.

Речниця ОК Південь Наталія Гуменюк сказала, що військове командування України зробить офіційну заяву, в якій будуть конкретні факти. Вона припустила, що атакувати кораблі російських окупантів могли "бойові комарі", яких раніше згадувала пропаганда РФ.

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