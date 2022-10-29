'Бойові комарі': ЗСУ висміяли 'атаку' дрона в Севастополі, яку 'відбивали' кораблі ЧФ РФ

У командуванні армії України стежать за ситуацією з кораблями Чорноморського флоту, буде дана відповідь з фактами, сказала Наталія Гуменюк.
У Збройних силах України висміяли "атаку безпілотників" на кораблі Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі. Припустили, що мова йде про бойових комарів, яких так боїться російська влада.
В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. прокоментувала інформацію про те, що кораблі ЧФ РФ "атакували дрони". За її словами, в ЗСУ стежать за ситуацією і дадуть відповідь з фактами, оскільки це зона відповідальності ОК Південь.
Можливо, мова йде про "бойових комарів".
"Ми готуємо офіційну відповідь, яка буде наповнена фактами. Напевно, це і є бойові комарі, які так турбують російську владу", - підкреслила Наталія Гуменюк.
Вибух у Севастополі
В суботу, 29 жовтня, у тимчасово окупованому Росією Севастополі прогриміли вибухи. Місцеві жителі почали публікувати фотографії та відео зі спалахами в небі.
Відомо, що вибухи сталися в ніч на суботу і вранці.
Так звана "влада" окупантів у Севастополі заявила, що кораблі ЧФ РФ, мовляв, "відбивали атаки безпілотників".
Також вказується, що у зв'язку з цією ситуацією в захопленому Севастополі перекрили рейд, і там не ходять пороми і катери. Рейд забезпечував шлях між північчю та півднем міста. Тепер там ходять тільки автобуси.
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що в бухті Севастополя "вибухнули чотири військових кораблі Чорноморського флоту РФ". Підтвердження від військового командування ЗСУ наразі немає.
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