Британія рознесла Росію за "казки" про підготовку ЗСУ для удару по ЧФ РФ у Севастополі

Росія неправдивими заявами прикриває катастрофу своїх військ в Україні - Міноборони Британії / Колаж Reuters, Генштаб ЗСУ

Звинувачення з боку Росії на адресу Великої Британії у нібито "підготовці фахівцями ВМС Британії" українських військових для "атаки дронами" російських військових в окупованому Севастополі є трансляцією Москви своїх вигадок. Російська влада припускається неправдивих заяв, щоб прикрити катастрофу своїх військ в Україні. Про це заявили в британському Міноборони.

У Twitter-акаунті військового відомства Британії сказано про те, що заява Міноборони РФ про нібито "підготовку британськими фахівцями" бійців ЗСУ для "удару дронами" по кораблях російського Чорноморського флоту вигадуються для того, щоб приховати провали окупаційних військ Росії в Україні.

Москва вдається до помилкових заяв епічного масштабу.

"Щоб відвернути увагу від свого катастрофічного становища в ситуації з незаконним вторгненням в Україну, Міністерство оборони Росії вдається до неправдивих заяв епічного масштабу", - сказали в Лондоні.

Також в Міноборони Британії підкреслили, що вигадка Москви свідчить, скоріше, про суперечки всередині керівництва РФ, ніж про розбіжності на Заході.

Вибухи в окупованому Росією Севастополі

У Севастополі, який з 2014 року перебуває під окупацією країни-агресорки Росії, 29 жовтня сталися вибухи. Місцева окупаційна "влада" сказала, що кораблі Чорноморського флоту, які нібито атакували "українські безпілотники", "відбивали атаки дронів".

Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що у бухті Севастополя "вибухнули чотири військові кораблі Росії". У ВСУ наразі не підтверджують дані відомості.

В Оперативному командуванні Південь зазначили, що інформація про вибухи в Севастополі з відповідними фактами з'явиться пізніше.

За словами спікерки Наталії Гуменюк, атакувати кораблі ЧФ РФ могли "бойові комарі" - про них нещодавно згадувала російська пропаганда.

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