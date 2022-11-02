'Зерновий коридор' відновить свою роботу і без згоди Росії: в ООН назвали дату

"Зерновий коридор" відновить свою роботу і без згоди Росії / Фото УНІАН

У четвер, 3 листопада, відновиться "зерновий коридор" для експорту української аграрної продукції морем. Це відбудеться попри відсутність згоди Росії. При цьому 2 листопада рух суден призупинили.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив постійний координатор ООН у спільному Координаційному центрі в Стамбулі Амір Абдулла.

"Експорт зерна та продовольства з українських портів необхідно продовжувати. Хоча рух суден не заплановано на 2 листопада в рамках "Чорноморської зернової ініціативи", ми очікуємо, що завантажені судна вийдуть в море в четвер", – написав він.

Як повідомляв Главред, 1 листопада російські війська обстріляли баржу з зерном у Бузько-Дніпровсько-лиманському каналі. Після цього обстрілу рішенням Стамбульського координаційного центру рух суден у рамках "зернової угоди" 2 листопада тимчасово призупинено.

Зерновий шантаж РФ

Напередодні Росія заявила про свій вихід з "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою безпілотників".

Після цього в Міноборони Росії зазначили, що таке рішення було ухвалено після того, як нібито "з'ясувалося, що дрони для атаки на Севастопольську бухту запускали з морської акваторії зони безпеки "зернового коридору" в Чорному морі".

30 жовтня глава Міністерства інфораструктури Олександр Кубраков повідомив, що дія "зернового коридору" заблокована Росією. За його даними, судно Ikaria Angel з 40 тис. тонн зерна для Ефіопії в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН не змогло в неділю вийти з українського порту, як планувалося, через дії Росії.

Пізніше стало відомо, що рух 218 суден фактично заблокований через відсутність дозволу від спільного координаційного центру на проходження безпечним коридором та проведення інспекцій.

ООН і Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором на 31 жовтня. У понеділок з портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" вийшли 12 суден з 355 тисячами тонн агропродукції в країни Африки, Азії та Європи попри відмову РФ від зернової угоди.

1 листопада Кремлі заявили, що Росія повернеться до участі в "зерновій угоді" тільки при виконанні двох умов:

розслідування вибухів на кораблях Чорноморського флоту в Севастополі,

надання Україною гарантій невикористання гуманітарного коридору у військових цілях.

Інші новини: