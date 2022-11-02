У РФ - новий командувач угрупованням військ Центр: ним став "кат", який зруйнував Маріуполь

На місце Лапіна призначили Мордвічева / Фото Вікіпедія, gur.gov.ua

У Росії призначили нового командувача центральним військовим округом, ним став командувач 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу (ПВО) генерал-лейтенант Андрій Мордвічев. Він змінив на посаді свого попередника - генерал-полковника Олександра Лапіна.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що, судячи з цієї рокіровки, Кремль намагається умиротворити "фракцію силовиків", очолювану главою Чечні Рамзаном Кадировим і засновником ПВК "Група Вагнера" Євгеном Пригожиним.

"Кілька російських військових блогерів, зокрема ті, хто з'являється на російському державному телебаченні, зазначають, що Мордвічев змінив Лапіна на цій посаді, але Міністерство оборони Росії (МО) офіційно не оголошувало ні про призначення Мордвічева, ні про звільнення Лапіна з 1 листопада. Місцеве російське видання з посиланням на неназваного чиновника Міноборони Росії заявило, що Мордвічев замінить Лапіна на посаді командувача "центральними" силами в Україні тільки на час передбачуваної тритижневої відпустки Лапіна через хворобу", – йдеться у звіті ISW.

Також аналітики ISW наводять слова одного з російських воєнкорів, який стверджував, що Мордвічева нібито призначив особисто Сергій Суровікін, командувач російськими військами в Україні - "через його прихильність об'єктивним фронтовим репортажам".

"Якщо повідомлення про призначення Мордвічева вірні, тоді Кремль, можливо, намагається заспокоїти провоєнне співтовариство блогерів, яке вимагає прозорості та більш чесних звітів. Військовий блогер додав, що у Мордвічева нібито "теплі робочі стосунки" з чеченським лідером Рамзаном Кадировим, і що Кадиров назвав Мордвічева "кращим командиром" під час їхньої зустрічі в середині березня. Таким чином, призначення Мордвічева може вказувати на те, що Кремль намагається умиротворити фракції силовиків, що складаються з Кадирова і фінансиста групи Вагнера Євгена Пригожина, який також публічно критикувала Лапіна", – зазначають експерти ISW.

При цьому вони не виключають, що звільнення Лапіна також могло бути рекомендацією Суровікіна: і перший, і другий брали участь у червневому штурмі Лисичанська та околиць на українській Луганщині.

Андрій Мордвічев - що про нього відомо

Андрій Миколайович Мордвічев - командувач 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ, генерал-лейтенант.

Народився 14 січня 1976 року.

Закінчив Вище військове училище; загальновійськову академію ЗС РФ ім. Фрунзе; військову академію ГШ ЗС РФ.

Андрій Мордвічев / Фото gur.gov.ua

Як повідомляється на сайті ГУР Міноборони, Мордвічев брав безпосередню участь у повномасштабному військовому вторгненні в Україну. Керував операцією по захопленню Маріуполя, в ході якої свідомо проводилися масовані невибіркові обстріли житлових районів з важкого озброєння. Це спричинило практично повне руйнування міста і безпрецедентну в післявоєнній історії Європи кількість жертв серед мирного населення.

За вказівкою Мордвічева блокувалася доставка в Маріуполь будь-якої гуманітарної допомоги, зокрема продуктів харчування і води, що фактично поставило жителів міста на межу голодної смерті, цілеспрямовано зривалися досягнуті домовленості щодо евакуації мирного населення.

"Подібні дії російського генерала грубо порушують норми гуманітарного права і прямо підпадають під визначення "геноцид", - йдеться в повідомленні.

"Дорога в Гаагу. Російський військовий злочинець, що належить до вищого командного складу, усвідомлено виконує накази путінського режиму щодо знищення Української держави. Кат, без розбору руйнує міську інфраструктуру і вбиває мирних жителів Маріуполя", - додали в ГУР.

Конфлікт Лапіна з Кадировим

Раніше Рамзан Кадиров "накинувся" на Лапіна через втрату міста Лиман у Донецькій області, який змогли відбити у окупантів українські військові.

Потім "неприязнь" глави Чечні лише загострювалася. 28 жовтня у своєму Telelgram-каналі він звинувачував Лапіна у тому, що той допустив прорив українських військових біля Кремінної на Луганщині. При цьому Кадиров написав, що нібито вже кілька днів ніяк не може зв'язатися з російським генералом.

29 жовтня російські пропагандисти заявили, що в РФ зняли з посади командувача російським угрупуванням "Центр" у війні проти України генерал-лейтенанта Олександра Лапіна.

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