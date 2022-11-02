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У Путіна - провали у пам'яті: ЗМІ повідомили про погіршення здоров'я російського диктатора

2 листопада 2022, 07:17

Президенту РФ стає гірше, він напханий стероїдами та знеболювальними препаратами. Лікарі намагаються зупинити поширення раку підшлункової залози.

Путина
Путін хворий, і його стан погіршився / Фото kremlin.ru

У Кремлі ретельно приховують інформацію про стан здоров'я російського диктатора Володимира Путіна, але в ЗМІ періодично просочуються дані про хворобу президента РФ. Нещодавно на фото помітили сліди імовірно від внутрішньовенних уколів на тильній стороні долоні Путіна, що породило нові розмови про те, чим він хворий.

Як пише британська газета The Sun, посилаючись на джерела в Кремлі, у Путіна - онкологія. Президент РФ хворий на рак підшлункової залози і можливо на рак простати. Також у кремлівського диктатора рання стадія хвороби Паркінсона.

"Я можу підтвердити, що у нього діагностована рання стадія хвороби Паркінсона, але вона вже прогресує", – повідомив інсайдер.

Через поганий стан здоров'я Путіну постійно роблять ін'єкції інноваційних знеболювальних засобів, також його лікують важкими стероїдами. Таким чином лікарі намагаються зупинити поширення раку підшлункової залози.

"Це не лише викликає сильні болі, у Путіна також спостерігається одутлість обличчя та інші побічні ефекти, включаючи провали в пам'яті", – інформує джерело.

Путина
На руці Путіна помітили сліди ймовірно від внутрішньовенних уколів / скріншот

Путін хворий - що відомо

25 жовтня ЗМІ писали, що російський диктатор Володимир Путін пройшов чергове медичне обстеження, оскільки главу Кремля турбують напади кашлю, постійна нудота і відсутність апетиту.

Голова Комітету Верховної Ради України зі здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявляв, що сказати точно, що у Путіна є онкологія або був інсульт зможуть тільки ті, хто постійно знаходиться з ним поруч. Але точно можна бути впевненим лише в тому, що Путін є душевнохворою людиною з небезпечним маніакально-депресивним синдромом.

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін страждає на небезпечне захворювання. Медики у нього виявили рак крові. Про це повідомили в ЗМІ з посиланням на розмову з олігархом, який має тісні зв'язки з владою РФ.

Серйозну хворобу Путіна підтвердив і глава Головного управління розвідки України. За словами Буданова, у російського диктатора одночасно кілька значних захворювань, одне з яких - це рак. Крім того, глава ГУР повідомив, що в РФ вже готується зміна політичного керівництва.

До слова, кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії. Психотерапевт вважає, що від глави Кремля позбудеться його ж оточення.

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