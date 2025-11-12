Зеленський анонсував відставки в уряді на фоні корупційного скандалу - кого звільнять

Президент України Зеленський анонсував відставку міністрів енергетики та юстиції та введення санкцій рішенням РНБО проти фігурантів схем в енергетиці.

Зеленський анонсував відставку міністрів - кого звільнять / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, пресслужба Кабміну

Про що сказав Зеленський:

Уряд сприятиме слідству щодо корупційних схем в енергетиці

Міністри енергетики та юстиції мають подати у відставку

РНБО введе санкції проти учасників схем в енергетиці

Президент України Володимир Зеленський на фоні корупційного скандалу та публікацій плівок НАБУ анонсував відставку двох міністрів Кабміну. Про це він повідомив під час відеозвернення, яку транслював Офіс президента.

Зеленський повідомив, що провів детальну розмову з прем’єр-міністром України Юлією Свириденко.

"Повинна бути максимальна чистота в енергетиці всіх процесів, абсолютно, і кожне розслідування правоохоронців, антикорупціонерів я підтримую, ми підтримуємо. І це абсолютно чітка та однакова для всіх позиція. Жодних схем", - наголосив він.

Він наголосив, що уряд повністю сприятиме слідству, усім процесуальним і судовим діям, а також розпочнеться очищення та перезавантаження управління "Енергоатому".

"Друге, я вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання, зокрема, і довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади оперативне, найбільш швидке, я попросив прем'єр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви. І далі все має вирішуватись в юридичній площині", - вказав глава держави.

/ Фото: скріншот

Президент також анонсував рішення РНБО щодо запровадження санкцій за поданням Кабміну та зазначив, що підпише указ про їхнє застосування проти двох осіб, фігурантів справи НАБУ стосовно "Енергоатому". Він підкреслив, що у нинішніх складних умовах, коли країна переживає російські удари та відключення електроенергії, існування будь-яких корупційних схем в енергетиці є неприпустимим.

"Зараз нам всім треба захистити Україну. Підставляти державу, значить відповідати за це. Порушувати закон, значить відповідати за це. Я хочу подякувати всім, хто з Україною. Я дякую всім, хто захищає нашу державу і українців. Слава Україні!", - резюмує він.

Згодом прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що на позачерговому засіданні Кабінет Міністрів ухвалив рішення подати до Ради національної безпеки і оборони пропозиції про запровадження персональних санкцій проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

РНБО - що відомо / Главред - інфографіка

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, НАБУ та САП проводять масштабну антикорупційну операцію у сфері енергетики. Про це повідомили у відомстві. Згодом НАБУ оприлюднило перші відеодокази у межах операції "Мідас" — на записах посадовці та бізнесмени детально обговорюють схеми привласнення коштів, призначених для захисту енергетичної інфраструктури від атак.

Корупційний скандал у енергетичному секторі стрімко розгортається. Як повідомив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов, бюро намагається повернути в Україну бізнесмена-втікача Тимура Міндіча, якого підозрюють в організації масштабної корупційної схеми.

НАБУ та САП уже повідомили про підозри кільком фігурантам справи, серед яких — очільник злочинної організації. До неї входили чинні та колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен і низка інших осіб. Вони створили розгалужену схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору. Наразі затримано п’ятьох учасників, а сімом уже вручено підозри.

Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

