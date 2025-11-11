На фоні корупційного скандалу: Кабмін розпустив Наглядову раду "Енергоатома"

Свириденко наголосила, що нове керівництво повинно допомогти правоохоронцям у розслідуванні можливої корупції.

Уряд припинив повноваження Наглядової ради Енергоатому / Колаж: Главред, фото УНІАН

У вівторок, 11 листопада, уряд достроково припинив повноваження Наглядової ради "Енергоатому". Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко у своєму Telegram.

"У 2023 році ми розпочали корпоративну реформу. Обрали за конкурсом склад цього наглядового органу. Уся повнота важелів впливу, від призначення менеджменту до контролю діяльності компанії, лежить на Наглядовій Раді. Важливо, що Уряд не втручався в її діяльність. Наглядова рада повинна нести відповідальність за ситуацію в компанії", - йдеться в повідомленні.

Свириденко також повідомила, що Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства в тижневий термін у консультаціях з міжнародними партнерами має подати на затвердження Уряду новий склад Наглядової ради.

Завдання нового складу — швидко оновити керівництво, перевірити роботу компанії та допомогти правоохоронцям у розслідуванні можливої корупції.

Прем'єр-міністерка також доручила Державній аудиторській службі провести терміновий аудит Енергоатому, в тому числі - щодо закупівель.

"Очікуємо на результати аудиту в найкоротші терміни. Матеріали передамо правоохоронним та антикорупційним органам", - написала Свириденко.

Новина доповнюється...

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

