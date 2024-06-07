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Зеленський у Франції сказав, на кого Путін нападе після України

Анна Ярославська
7 червня 2024, 12:48оновлено 7 червня, 14:11
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Війна в Україні має таке ж екзистенціальне значення для Європи, як і в попередніх битвах 80 років тому, сказав президент.
Володимир Зеленський, Національні збори Франції
Володимир Зеленський 7 червня виступив перед Національними зборами Франції / Колаж: Главред, фото: скріншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після України російська агресія може бути спрямована проти інших європейських держав. Про це він сказав у п'ятницю, 7 червня, виступаючи перед Національними зборами Франції.

"Ми живемо в такий час, коли Європа знову перестала бути континентом миру, на жаль. І в той час, коли нацизм знову повертається, на жаль. Коли в Європі знову руйнуються вщент міста і спалюються села, коли в Європі знову фільтраційні табори, депортації та ненависть, яка стала новим російським культом. Коли Європу знову намагаються перекроїти силою і розповідають, що ті чи інші народи нібито не заслуговують на самостійне існування", - сказав глава держави.

Зеленський підкреслив, що зараз усі злочини країни-агресора Росії спрямовані проти України. Але завтра російська агресія може бути спрямована проти інших.

"Видно вже навіть черговість, як може піти далі агресія: Балтія, Польща, Балкани і далі. Цей російський режим не визнає кордонів, йому недостатньо навіть Європи. Він уже руйнував Сирію та хаотизує Сахель, він інвестує в терор там, куди може дотягнутися, там, де не зустрічає опору", - сказав президент.

За словами глави держави, війна в Україні має таке ж екзистенціальне значення для Європи, як і в попередніх битвах 80 років тому.

Крім того, він висловив упевненість у тому, що Україна одного разу матиме сучасну бойову авіацію.

"Упевнений, що прийде день, коли Україна зможе побачити у своєму небі такі самі літаки, які вчора ми бачили в небі Нормандії. Вашу бойову авіацію, блискучі винищувачі, які під керуванням українських пілотів доведуть, що Європа міцніша за зло, яке посміло погрожувати Європі. Зараз, як 80 років тому, можемо це довести могутністю нашої єдності, могутністю союзництва, могутністю наших спільних ідеалів", - сказав президент України.

Наприкінці промови Зеленський звернувся до присутніх французькою мовою, чим викликав 1,5-хвилинні овації.

Дивіться відео - Виступ Володимира Зеленського перед Національними зборами Франції:

Візит Зеленського до Франції - останні новини

Президент Володимир Зеленський 6 червня прибув до Парижа. Поїздка Зеленського збіглася з 80-річною річницею висадки союзників у Нормандії. Примітно, що Париж не покликав на подію російського диктатора Володимира Путіна, хоча і дозволив участь у заходах російської делегації.

7 червня українського лідера прийме в Єлисейському палаці президент Франції Еммануель Макрон. У Макрона запланована також особиста зустріч із Джо Байденом після завершення урочистостей.

Тим часом президент Франції підтвердив надання ЗСУ дозволу завдавати ударів по території Росії французьким озброєнням. Водночас іноземний лідер не уточнив дальності цих атак.

Макрон також оголосив, що Україна отримає в рамках чергового пакета допомоги від Франції бойові літаки Mirage 2000-5.

Крім того, Франція планує підготувати повноцінну бригаду українських військових чисельністю 4500 тисяч осіб.

Що таке D-Day

D-Day ("день Д") - це день початку найбільшої в історії воєн десантної операції.

Рівно 72 роки тому війська США, Британії та Канади висадилися в Нормандії, розпочавши найбільшу в історії воєн десантну операцію.

6 червня 1944 року о 6 годині 30 хвилин війська США, Британії та Канади висадилися на пляжах французької Нормандії та вступили в бій із Вермахтом. До того моменту в тилу німецьких військ діяли десантники, перекинуті більш ніж на 800 літаках і планерах.

Гітлер очікував вторгнення союзників до Франції, проте завдяки майстерно проведеній кампанії дезінформації його вдалося переконати в тому, що в Нормандії буде завдано лише відволікаючого удару, а головний послідує в районі Кале. Тому нацисти не перекинули підкріплення в Нормандію в перші критичні дні бою, що дало змогу союзникам закріпитися на узбережжі і почати планомірно розширювати плацдарм.

До кінця червня союзники мали у Франції вже 850 тисяч солдатів і почали розвивати наступ на Париж і Нідерланди.

За цю операцію Дуайт Ейзенхауер отримав від радянського уряду орден Суворова Першого ступеня. У 1953 році він став президентом США.

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