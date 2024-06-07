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Зеленський поїде з візитом до Берліна і вперше особисто виступить у Бундестазі

Анна Ярославська
7 червня 2024, 08:20
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Наступного тижня в Берліні відбудеться конференція з питань відновлення України.
Володимир Зеленський, Бундестаг
Володимир Зеленський 11 червня виступить у Бундестазі / Колаж: Главред, фото: ОП, pixabay

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня поїде з робочим візитом до Німеччини - у Берліні відбудеться конференція з питань відновлення України.

Як пише німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, у вівторок Зеленський вирушить до Берліна, де, як очікується, виступить із промовою в Бундестазі.

Конференція з питань відновлення України, організована Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини, відбудеться 11 і 12 червня.

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Німецьке видання наголосило, що хоча це буде не перший візит Зеленського до Берліна з початку війни, він уперше особисто виступить у Бундестазі. Для цього депутати мали б зібратися на спеціальне засідання.

Візит Зеленського до Франції - останні новини

Президент Володимир Зеленський 6 червня прибув до Парижа. Поїздка Зеленського збіглася з 80-річною річницею висадки союзників у Нормандії. Примітно, що Париж не покликав на подію російського диктатора Володимира Путіна, хоча і дозволив участь у заходах російської делегації.

7 червня українського лідера прийме в Єлисейському палаці президент Франції Еммануель Макрон. У Макрона запланована також особиста зустріч із Джо Байденом після завершення урочистостей.

Тим часом президент Франції підтвердив надання ЗСУ дозволу завдавати ударів по території Росії французьким озброєнням. Водночас іноземний лідер не уточнив дальності цих атак.

Макрон також оголосив, що Україна отримає в рамках чергового пакета допомоги від Франції бойові літаки Mirage 2000-5.

Крім того, Франція планує підготувати повноцінну бригаду українських військових чисельністю 4500 тисяч осіб.

Винищувачі Mirage 2000 - що про них відомо

Mirage 2000 - французький багатоцільовий винищувач, який в 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation.

Основний бойовий літак Військово-Повітряних сил Франції в кінці XX - на початку XXI століття. Прийнятий на озброєння армій декількох країн Азії, Європи та Латинської Америки.

Ударний Mirage-2000D є носієм крилатих ракет SCALP-EG та іншого керованого авіаційного озброєння.

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