Зеленський у США зробив гучну заяву про завершення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України "ближча до завершення", ніж багато хто думає.
В інтерв'ю ABC News глава держави сказав, у чому полягає суть плану перемоги і закликав союзників зміцнювати українську армію.
"План перемоги - це зміцнення України. Ось чому ми просимо наших друзів, наших союзників зміцнити нас. Це дуже важливо", - зазначив він.
"Я думаю, що ми ближче до миру, ніж думаємо. Ми ближче до закінчення війни", - заявив Зеленський.
Видання зазначає, що Зеленський неодноразово звертався до Сполучених Штатів і Великої Британії із закликом зняти обмеження на використання ракет великої дальності, які вони надали Україні для ураження цілей у глибині Росії.
Прохання Зеленського з'явилося на тлі запеклих боїв на сході України, а також через кілька тижнів після операції України в Курській області Росії.
В інтерв'ю ABC News Зеленський сказав, що Путін "боїться" Курської операції.
"Це правда. Він [Путін] дуже боїться. Чому - Тому що його люди побачили, що він не може захистити... всю свою територію", - вважає президент.
Зеленський додав, що лише з "сильної позиції" Україна може "підштовхнути Путіна до припинення війни".
План перемоги Зеленського - у чому суть
Президент України Володимир Зеленський представить главі Білого дому Джо Байдену план перемоги, пише The Times.
За даними видання, план Зеленського складається з чотирьох ключових пунктів:
- запит на західні гарантії безпеки, схожі з пактом про взаємну оборону, укладеним у межах членства в НАТО;
- продовження операції України в Курській області Росії з метою отримання територіального козиря;
- запит на "конкретні" сучасні види озброєння;
- міжнародна фінансова допомога для української економіки.
Зазначимо, офіційно план Зеленського поки що не оприлюднено.
Як відомо, зараз Зеленський перебуває з візитом у США та вже провів низку двосторонніх зустрічей.
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