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Зеленський у США зробив гучну заяву про завершення війни

Анна Ярославська
24 вересня 2024, 06:52оновлено 24 вересня, 07:36
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Лише з "сильної позиції" Україна може "підштовхнути Путіна до припинення війни", переконаний президент.
Зеленський у США зробив гучну заяву про завершення війни
Зеленський сказав, що Путін "боїться" Курської операції / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України "ближча до завершення", ніж багато хто думає.

В інтерв'ю ABC News глава держави сказав, у чому полягає суть плану перемоги і закликав союзників зміцнювати українську армію.

"План перемоги - це зміцнення України. Ось чому ми просимо наших друзів, наших союзників зміцнити нас. Це дуже важливо", - зазначив він.

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"Я думаю, що ми ближче до миру, ніж думаємо. Ми ближче до закінчення війни", - заявив Зеленський.

Видання зазначає, що Зеленський неодноразово звертався до Сполучених Штатів і Великої Британії із закликом зняти обмеження на використання ракет великої дальності, які вони надали Україні для ураження цілей у глибині Росії.

Прохання Зеленського з'явилося на тлі запеклих боїв на сході України, а також через кілька тижнів після операції України в Курській області Росії.

В інтерв'ю ABC News Зеленський сказав, що Путін "боїться" Курської операції.

"Це правда. Він [Путін] дуже боїться. Чому - Тому що його люди побачили, що він не може захистити... всю свою територію", - вважає президент.

Зеленський додав, що лише з "сильної позиції" Україна може "підштовхнути Путіна до припинення війни".

План перемоги Зеленського - у чому суть

Президент України Володимир Зеленський представить главі Білого дому Джо Байдену план перемоги, пише The Times.

За даними видання, план Зеленського складається з чотирьох ключових пунктів:

  • запит на західні гарантії безпеки, схожі з пактом про взаємну оборону, укладеним у межах членства в НАТО;
  • продовження операції України в Курській області Росії з метою отримання територіального козиря;
  • запит на "конкретні" сучасні види озброєння;
  • міжнародна фінансова допомога для української економіки.

Зазначимо, офіційно план Зеленського поки що не оприлюднено.

Як відомо, зараз Зеленський перебуває з візитом у США та вже провів низку двосторонніх зустрічей.

Зеленський у США зробив гучну заяву про завершення війни
Формула миру Зеленського / Інфографіка: Главред ​

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