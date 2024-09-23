Лише офіційно: у Кремлі відповіли на мирний план Зеленського

Речник кремлівського диктатора Путіна з обережністю взявся коментувати план закінчення війни України.

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Росія нібито готова розглянути пропозицію Зеленського / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Вікіпедія, Президент Росії

У понеділок, 23 вересня, речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков вийшов із заявою щодо плану перемоги України, передають росЗМІ. За його словами, Кремль вивчить його, але за однієї умови.

Пєсков стверджує, що країна-агресор Росія буде готова розглянути пропозицію України після публікації в офіційних джерелах, до цього часу будь-який аналіз у Кремлі називають неможливим.

"Неможливо робити якийсь аналіз, спираючись на повідомлення ЗМІ. Якщо колись з офіційних джерел з'являтиметься якась інформація, ми, звичайно ж, уважно вивчимо її. Поки що дуже багато різної, зокрема суперечливої ​​інформації, недостовірної", - заявив Пєсков під час брифінгу. відео дня

Зауважимо, що президент Зеленський план перемоги називав фундаментальним для майбутніх переговорів з Росією, однак чи не почне РФ знову маніпулювати та відмовлятися від реально справедливої моделі закінчення війни в Україні наразі невідомо.

Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський має представити під час візиту у США Джо Байдену й іншим світовим лідерам.

За даними The Times він насамперед передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа. Водночас, як пише CNN з посиланням на коментар президента Зеленського, у плані перемоги є чотири базові пункти і один додатковий — на період після війни.

План перемоги України та підготовка до закінчення війни

Нагадаємо, що нещодавно президент Володимир Зеленський висловив готовність до діалогу з Росією. Він сказав, що Київ працює над планом перемоги, і очікує російських представників на другому Саміті миру.

Формула миру / Інфографіка: Главред

Зеленський також попередив, що Україна може зіткнутися зі сценарієм затяжної війни в тому разі, якщо президент США Джо Байден відмовиться підтримати план перемоги.

Напередодні повідомлялося, що президент України під час зустрічі з главою Білого дому Джо Байденом може наполягати на тому, щоб Київ офіційно запросили до НАТО, а президент США взяв на себе зобов'язання щодо постійного постачання передової зброї.

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