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Зеленський у США. Чим закінчиться візит президента і чи чекати "прориву" у політиці Байдена

Яна Ставська
23 вересня 2024, 16:06
138
Від поїздки Зеленського до США в експертів - завищені очікування.
Зеленський у США. Чим закінчиться візит президента і чи чекати 'прориву' у політиці Байдена
Що Україні принесе поїздка Зеленського до США? / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський, починаючи з неділі, 22 вересня, здійснює багатоденний візит до США. Глава держави вже встиг зустрітися з американськими зброярами та сенатором від Пенсильванії.

Крім того, ще минулого тижня Зеленський анонсував зустріч із Байденом - американському колезі він презентує свій "план перемоги".

Усе це відбувається на тлі триваючих розмов про "близьке" зняття заборони США на завдання далекобійних ударів західною зброєю по території Росії. Навіть попри те, що Білий дім у всіх офіційних заявах підкреслює, що його політика з цього приводу не змінилася.

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Експерти ж сподіваються, що Байден усе-таки перетне ті самі "червоні лінії" Кремля перед тим, як залишить посаду президента.

Главред зібрав усе головне про поїздку Зеленського до США та очікування Києва.

Розпорядок Зеленського у США

Зеленський у США. Чим закінчиться візит президента і чи чекати 'прориву' у політиці Байдена
Зеленський уже в США / Фото: ОП

Свій візит до США Зеленський розпочав із візиту до армійського снарядного заводу в штаті Пенсильванія. Потужності заводу повністю "заточені" під потреби української армії - тут виробляють снаряди 155 мм калібру.

Зеленський також зустрівся з губернатором від Пенсильванії Меттом Картрайтом. Він є членом групи дружби з Україною в Конгресі США і підтримував Україну ще до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Повідомляється також, що в понеділок, 23 вересня, Зеленський виступить на Саміті майбутнього у штаб-квартирі ООН.

У вівторок, 24 вересня, він візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН з українського питання. У середу очікується його виступ на загальних дебатах у Генасамблеї ООН.

Зеленський у США. Чим закінчиться візит президента і чи чекати 'прориву' у політиці Байдена
Зеленський відвідав завод із виробництва снарядів 155 мм / Фото: ОП

Зустріч із Байденом, Трампом і Гарріс

Після виступів в ООН Зеленський планує відвідати Байдена в Білому домі. За словами президента, він передасть американському колезі свій "план перемоги".

До слова, презентація такого плану перемоги - тобто бачення Києвом завершення війни з Росією - була головною умовою для перегляду Сполученими Штатами заборони на далекобійні удари по Росії.

Зеленський у США. Чим закінчиться візит президента і чи чекати 'прориву' у політиці Байдена
Формула миру Зеленського / Інфографіка: Главред

Сам план хотіли презентувати перед Другим самітом миру. Мета документа - змусити Росію вивести війська з України. Хоча, за чутками деяких ЗМІ, у плані також нібито міститься заморожування бойових дій, що в ОП, підкреслимо, вже спростували, назвавши це "фейком".

Водночас, за інформацією газети Le Monde, Зеленський чекає від Байдена запрошення України до НАТО. Але шанси, пише преса, "занадто малі".

Того самого дня Зеленський проведе в Білому домі зустріч із нині віцепрезиденткою Байдена і кандидаткою у президенти США Камалою Гарріс.

Зеленський, Трамп
Зеленський презентує Трампу "план перемоги" / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявив напередодні, що і він, імовірно, зустрінеться із Зеленським.

"Ймовірно, так", - сказав Трамп у відповідь на запитання журналіста про можливість зустрічі.

Усім політикам Зеленський може презентувати власний "план перемоги".

Питання про зняття заборони на далекобійні удари

Останні кілька тижнів на Заході тривають запеклі суперечки з приводу дозволу Україні завдавати далекобійних ударів переданою зброєю по території Росії.

А оскільки в України з далекобійної зброї тільки ракети американського, британського та французького виробництва, то "зеленого світла" чекають саме від цих трьох країн.

Відомо, що вже 13 вересня (якраз після поїздки держсекретаря Блінкена до Києва) Байден зустрівся з британським прем'єром Кіром Стармером - насамперед, обговорювали застосування ЗСУ британських крилатих ракет. Але до якогось консенсусу, схоже, справа просто не дійшла.

Наприклад, Байден у неділю у Вашингтоні, відповідаючи на запитання репортера, чи вирішив він дозволити Україні використовувати далекобійну зброю (по цілях на території Росії), сказав - ні.

Фронт літо
Українській армії необхідний дозвіл наносити по РФ глибокі удари / 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

То чи "рушить крига"?

Великі сподівання експерти покладають на завершення президентського терміну Байдена, коли американський президент нібито відійде від колишньої стратегії США щодо поступового ослаблення Росії, не переймаючись рейтингами, і нарешті закриє очі на "червоні лінії" Путіна.

Підштовхнути до ключового рішення Америку може і передача Росії іранської балістики. З цим згоден, зокрема генерал Микола Маломуж. В інтерв'ю Главреду він висловив думку, що якщо Україні і дозволять бити по Росії - то тільки по певних військових цілях.

"Цілями будуть аеродроми, літаки і кораблі, пускові установки - все те, з чого здійснюється запуск Іскандерів, Х-101 тощо. Пускові установки та літаки, які запускатимуть іранські ракети, так само стануть законними цілями. Також місця дислокації або зберігання цих ракет будуть законними цілями для ударів і нашою, і західною зброєю", - розповів він.

Хоча військовий експерт Олег Жданов узагалі сумнівається, що політика Байдена щодо цього зміниться найближчим часом. Але він все одно схиляється, що спонукати Білий дім дати "зелене світло" може закінчення президентського терміну нинішнього очільника.

Зеленський у США. Чим закінчиться візит президента і чи чекати 'прориву' у політиці Байдена
Остаточного рішення щодо зняття заборони на удари вглиб РФ немає / Колаж: Главред, фото: ОП, defense.gov

"Тут може бути два варіанти: або це рішення не зміниться взагалі до зміни адміністрації Байдена, тобто ще щонайменше пів року зберігатиметься заборона; або воно може змінитися з початком передвиборчої кампанії наприкінці вересня - на початку жовтня або ближче до дати виборів, бо, можливо, Демократична партія США захоче використати факт переваги американської зброї над російською. Однак я думаю, що ймовірність другого варіанту мінімальна", - висловився Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) - радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Попри те, що багато питань, які Зеленський і його команда хотіли б вирішити впродовж цієї поїздки до США, залишаються в підвішеному стані, Росія вже морально готується до небажаних для себе наслідків, про що свідчить нервова реакція у вигляді істеричних заяв того ж таки спікера Держдуми Володіна, що погрожував Заходу "Сарматами", або ж нових погроз з боку Путіна.

Сам дозвіл США на удари своєю далекобійною зброєю по Росії може стати серйозним стратегічним фактором ведення війни. А це активізує в оточенні Путіна розмови про завершення війни, висловився кандидат політичних наук Ігор Рейтерович.

"Путін розуміє, що дуже багато російських військових підприємств і заводів перебувають у зоні ураження. Відповідно, на це треба буде реагувати, а реагувати нічим, адже вони не можуть прикрити цю територію системами ППО, яких у такій кількості в Росії немає фізично", - зазначив Рейтерович.

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