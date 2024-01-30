"Зеленський стає непередбачуваним гравцем": у Time пророкують зміну стратегії війни

У Києва з'явилися нові причини сумніватися в стійкості підтримки Заходу, тому він стає більш відчайдушним.

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Володимир Зеленський стає непередбачуваним гравцем / Офіс президента України, 17 окрема танкова бригада імені Костянтина Пестушка

Президент Володимир Зеленський може піти на великий ризик, щоб переломити хід війни в Україні та зберегти свої політичні позиції всередині країни. Зокрема, йдеться про більш агресивні удари по російських об'єктах. Про це пише видання Time.

Журналісти нагадують, що на початку січня українські дрони підірвали газовий термінал під Санкт-Петербургом. У грудні вдалося підірвати російські залізничні колії в Сибіру.

"Ми побачимо більше таких нападів усередині Росії, оскільки в Києві зростає страх, що в України закінчуються способи поставити російські війська в глухий кут на полі бою", - зазначає автор статті.

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У Time пишуть, що атаки на територію країни-агресора РФ "є скоріше ознакою побоювань України, ніж її сили". Зазначається, що у Києва з'явилися нові причини сумніватися в стійкості підтримки Заходу, від якої залежатиме перемога України.

"Навіть якщо Конгрес схвалить збільшення військової допомоги на 2024 рік, це, ймовірно, буде останнім пакетом допомоги Вашингтона до закінчення листопадових виборів. Якщо переможе Дональд Трамп, українці знають, що він різко скоротить допомогу. Перспективи в Європі лише трохи кращі. Бюджетні проблеми Німеччини, зростаюча угорська опозиція та відсутність керівництва ЄС ускладнять заповнення дефіциту військової допомоги з боку Вашингтона в середньостроковій перспективі", - йдеться у статті.

"Ось чому Київ швидко стає все більш відчайдушним. Він робить усе можливе, щоб розширити внутрішнє оборонне виробництво, особливо безпілотників для бойових дій і ураження цілей усередині Росії", - пише Time.

Журналісти припускають, що Україна буде проводити більш агресивні атаки по цілях усередині Росії та на окупованих територіях.

"Це означає вищу ймовірність цілеспрямованих убивств російських чиновників, пов'язаних із війною, а також часті удари безпілотників і ракет по Криму, а також по російській військовій та економічній інфраструктурі, можливо, включно з нафтовими і зерновими об'єктами на Чорному морі, що може знову підірвати глобальні ринки. Нові напади також імовірні на мосту через Керченську протоку, який з'єднує Крим з материковою частиною Росії. Це, своєю чергою, спровокує більш інтенсивні атаки Росії на українські міста. Будь-яка з цих атак пов'язана з ризиком відплати з боку Путіна, що призведе до більш безпосереднього залучення НАТО до конфлікту", - зазначають журналісти.

Вони додають, що ні Росія, ні НАТО не хочуть такого розширення конфлікту.

"Але війни починають жити своїм власним життям, особливо коли один із ключових гравців - у даному випадку Зеленський - стає непередбачуваним гравцем, за яким тепер потрібно слідкувати", - резюмує автор.

Надавні заяви Зеленського

В інтерв'ю німецькому телеканалу ARD президент України Володимир Зеленський заявив, що в разі припинення допомоги Україні з боку США, Європа не зможе забезпечувати всі необхідні оборонні поставки Києву в повному обсязі.

Президент вважає, що якщо буде затягування процесів з підтримки України з боку США, це матиме негативний вплив на об'єднану Європу.

Зеленський також заявив, що країну-агресора Росію можна зупинити, не допустивши знищення України й Третьої світової війни. Водночас глава держави не став відповідати, чи може війна в Україні закінчитися у 2024 році.

"Треба вірити в себе, вірити в народ, в Україну, вірити в партнерів і вірити в мир. Тому що будь-яка війна закінчується", - сказав він.

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