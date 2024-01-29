"Ми в дуже складному моменті": Зеленський оцінив, чи закінчиться війна у 2024 році

Потрібно вірити в народ та в Україну, партнерів і мир, вважає президент.

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Володимир Зеленський розповів, чи закінчиться війна у 2024 році / Колаж: Главред, фото: скріншот, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Президент Володимир Зеленський заявив, що країну-агресора Росію можна зупинити, не допустивши знищення України й Третьої світової війни. При цьому глава держави не став відповідати, чи може війна в Україні закінчитися у 2024 році.

Журналістка німецького телеканалу ARD запитала у Зеленського, чи дає щось йому надію на те, що війна закінчиться цього року. Президент відповів, що треба вірити.

"Треба вірити в себе, вірити в народ, в Україну, вірити в партнерів і вірити в мир. Тому що будь-яка війна закінчується", - сказав Зеленський.

За його словами, зараз "ми перебуваємо в дуже складному моменті".

"І геополітично, і фінансово все ж таки можна зупинити Росію з цією війною. Не допустити руйнування України. Не допустити знищення нашої нації. Не допустити глобальної міграції. Не допустити третьої світової війни", - зазначив глава держави.

Дивіться відео - Інтерв'ю президента України Володимира Зеленського німецькому телеканалу ARD:

Війна в Україні - прогнози

Як повідомляв Главред,Україні може загрожувати заморожування війни, це є одним із ймовірних сценаріїв. Про це під час чату на Главреді заявив народний депутат України, дипломат Богдан Яременко.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував необхідні кроки, які Україна разом із західними партнерами мають зробити для перелому ситуації на полі бою.

Україна виграла б у війні швидше, якби вона отримала дозвіл бити по території країни-агресора Росії британською та іншою західною зброєю. Про це сказав командувач Військово-морських сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа.

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