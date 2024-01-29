"Це паркани трупів один на одному": Зеленський про втрати окупантів в Авдіївці

Президент України розповів про втрати російської армії під Авдіївкою.

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Зеленський про втрати окупантів в Авдіївці / колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Володимир Зеленський розкрив деталі втрат армії країни-агресора і розповів, як вороже командування не користується математикою з перших днів війни. Про це він розповів в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

За словами президента України, Росія відправляє своїх солдатів на штурми Авдіївки на Донеччину в такій кількості, що із загиблих окупантів там утворюються цілі паркани. Він також додав, що з початку повномасштабного вторгнення, російське командування жодного разу не скористалося підрахунками і просто відправляло величезну кількість солдатів на загибель.

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Зеленський упевнений, що вони всі сприймають свою армію, як м'ясо і не замислюються над тим, скільки мільйонів загине.

"Зараз у нас є, наприклад, Авдіївка: ви просто не уявляєте. Це паркани, паркани з їхніх людей. Вони це зробили. Просто люди лежать на полі бою один на одному. Це вже паркани трупів, вони їх навіть не забирають", - прокоментував Зеленський втрати окупантів на Авдіївському напрямку.

Ситуація в Авдіївці

Нагадаємо, Російські окупаційні війська продовжують знищувати місто Авдіївка, що на Донеччині. За добу 25 січня росіяни завдали 80 авіабомбових ударів по місту, крім того відбулося 50-60 масованих обстрілів із застосуванням артилерії.

Також російські війська не полишають спроб оточити Авдіївку, окупанти здійснюють тристоронній наступ на місто та намагаються зайти в тил Силам оборони України через підземні інженерні тунелі.

Однак, незважаючи на триваючі важкі бої за Авдіївку Донецької області, українським захисникам вдалося відбити позиції, раніше захоплені окупантами РФ, повідомив очільник Авдіївської ГВА Віталій Барабаш.

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