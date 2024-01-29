Загроза Третьої світової та терміни закінчення війни: гучні заяви Зеленського

Геополітично і фінансово можна зупинити Росію у війні, переконаний глава держави.

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Володимир Зеленський попередив про загрозу Третьої світової війни / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, ОПУ

У разі припинення допомоги Україні з боку США, Європа не зможе забезпечувати всі необхідні оборонні поставки Києву в повному обсязі, заявив президент Володимир Зеленський.

"Європа одна не впорається на тому рівні, на якому Україна отримувала до цього підтримку. Ні зброєю, ні фінансами", - підкреслив він в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

Президент вважає, що якщо буде затягування процесів з підтримки України з боку США, це матиме негативний вплив на об'єднану Європу, адже в ЄС негативні сигнали з-за океану мають вплив на деяких європейських лідерів.

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Імовірність розколу НАТО

За його словами, така ситуація загрожує дефіцитом зброї, фінансів в Україні. Також це буде сигнал від США щодо того, що Європа залишиться наодинці серед країн НАТО, які протистоятимуть Росії.

"Це буде серйозна загроза. Путін цим скористається, 100%. І це буде сигнал говорити про те, що і НАТО не буде таким міцним", - сказав глава держави.

Водночас він вважає, що якщо США відколються від НАТО, то це може спровокувати відновлення окремими країнами Альянсу економічних відносин із РФ. У результаті може "посипатися" і санкційна політика західних країн щодо Росії через агресію.

"Тому, я вважаю, загалом - перерозподіл світу, ось як це називається", - окреслив Зеленський перспективу в разі відмови США допомагати Україні.

Загроза Третьої світової війни

Президент Володимир Зеленський прямо не відповів на запитання, чи може війна в Україні закінчитися у 2024 році, але він переконаний, що Росію можна зупинити, не допустивши знищення України та Третьої світової війни.

У відповідь на запитання, чи дає щось президенту України надію на те, що війна закінчиться цього року. Зеленський відповів, що треба вірити.

"Треба вірити в себе, вірити в народ, в Україну, вірити в партнерів і вірити в мир. Тому що будь-яка війна закінчується. Я вважаю, що ми перебуваємо в дуже складному моменті", - каже він.

Президент каже, що геополітично, і фінансово все ж таки можна зупинити Росію з цією війною.

"Не допустити руйнування України. Не допустити знищення нашої нації. Не допустити глобальної міграції. Не допустити третьої світової війни", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав чисельність армії України. За словами головнокомандувача країни, йдеться про 880 тисяч солдатів. Про це він розповів в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

Раніше Роман Світан назвав місяць і сценарій закінчення війни в Україні. Після появи у ЗСУ сучасної авіації ситуація може змінитися, не виключив Роман Світан.

Нагадаємо, раніше було розкрито несподіваний сценарій закінчення війни в Україні. У РФ хочуть зняти санкції і відновити отримання прибутку за рахунок продажу вуглеводнів, упевнений Валерій Клочок.

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