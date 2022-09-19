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Зеленський терміново скликав Ставку верховного головнокомандувача: подробиці

19 вересня 2022, 21:34

Необхідно, щоб темп надання допомоги Україні відповідав темпу руху українських військ, сказав президент.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Як заявив президент, одним з ключових аспектів контрнаступу ЗСУ, повернення до нормального життя на звільнених територіях та їх відновлення - є темп.

"Зараз дуже важливо - це темп. Темп стабілізації у звільнених районах. Темп у русі наших військ. Темп відновлення нормального життя на звільненій території і темп у підтримці партнерів", - підкреслив Зеленський.

За його словами, необхідно, щоб темп надання допомоги Україні відповідав темпу руху українських військ. Зокрема, це питання сьогодні було обговорено на Ставці верховного головнокомандувача.

Чим займається Ставка ерховного головнокомандувача

Ставка є органом вищого військового керівництва, який займається стратегічним управлінням військами в період війни.

У ставку входять президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, а також керівництво СБУ, військової розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших військових формувань і силових відомств.

Звільнення Донбасу

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області в результаті контрнаступальних дій бійці Збройних сил України звільнили населений пункт Озерне недалеко від Слов'янська.

Успішними контрнаступальними діями відзначилися бійці стрілецького батальйону Національної гвардії спільно з 63 батальйоном 103-ї бригади територіальної оборони.

"Ми показали Росгвардії, куди їм потрібно йти і за яким кораблем. Визволяємо нашу землю клаптик за клаптиком, село за селом. За нами перемога. Слава Україні!",- заявили українські військові в опублікованому зверненні.

Збройні Сили України також взяли під контроль селище Ярова в Донецькій області.

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