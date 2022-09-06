Зеленський терміново провів засідання Ставки

У відомстві зазначають, що під час засідання військові розповіли Зеленському про ситуації на всій лінії фронту.
Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного Головнокомандувача.
Як повідомляє пресслужба Офісу президента в ході обговорень йому доповіли про нові успіхи українських військових на фронті.
У відомстві зазначають, що під час засідання військові розповіли Зеленському про ситуації на всій лінії фронту.
"Зокрема, сили оборони домоглися успіху у знищенні ракетних складів, баз, штабів і логістичних маршрутів російських загарбників. На певних напрямках проводиться активна контрбатарейна боротьба для придушення сил противника", - розповіли в ОП за підсумками засідання Ставки.
У свою чергу Зеленський нагадав про те, що втрати російських окупантів досягли понад 50 тисяч осіб. За словами президента, російське військово-політичне керівництво несе повну відповідальність за "винищення громадян РФ".
В ОП додають, що у зустрічі взяли участь:
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний,
- Міністр оборони Олексій Резніков,
- міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,
- міністр інфраструктури Олександр Кубраков,
- начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала,
- командувач Нацгвардією Юрій Лебідь,
- начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов,
- Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов,
- заступник керівника Офісу президента Роман Машовець,
- командувач Сухопутними військами Збройних сил України Олександр Сирський, а також командувачі оперативними напрямками.
Що відомо про успіхи ЗСУ
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області в результаті контрнаступальних дій бійці Збройних сил України звільнили населений пункт Озерне недалеко від Слов'янська.
Успішними контрнаступальними діями відзначилися бійці стрілецького батальйону Національної гвардії спільно з 63 батальйоном 103-ї бригади територіальної оборони.
"Ми показали Росгвардії, куди їм потрібно йти і за яким кораблем. Визволяємо нашу землю клаптик за клаптиком, село за селом. За нами перемога. Слава Україні!", - заявили українські військові в опублікованому зверненні.
Крім того, в неділю вранці, 4 вересня, бійці Збройних сил України підняли синьо-жовтий прапор над селищем міського типу Високопілля у Бериславському районі Херсонської області.
Населений пункт знаходиться на північному сході Херсонщини і перейшов під контроль українських захисників. Інформацію про це підтвердили в пресслужбі бригади імені Івана Богуна.
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