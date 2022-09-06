Зеленський терміново провів засідання Ставки

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного Головнокомандувача.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента в ході обговорень йому доповіли про нові успіхи українських військових на фронті.

У відомстві зазначають, що під час засідання військові розповіли Зеленському про ситуації на всій лінії фронту.

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"Зокрема, сили оборони домоглися успіху у знищенні ракетних складів, баз, штабів і логістичних маршрутів російських загарбників. На певних напрямках проводиться активна контрбатарейна боротьба для придушення сил противника", - розповіли в ОП за підсумками засідання Ставки.

У свою чергу Зеленський нагадав про те, що втрати російських окупантів досягли понад 50 тисяч осіб. За словами президента, російське військово-політичне керівництво несе повну відповідальність за "винищення громадян РФ".

В ОП додають, що у зустрічі взяли участь:

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний,

Міністр оборони Олексій Резніков,

міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,

міністр інфраструктури Олександр Кубраков,

начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала,

командувач Нацгвардією Юрій Лебідь,

начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов,

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов,

заступник керівника Офісу президента Роман Машовець,

командувач Сухопутними військами Збройних сил України Олександр Сирський, а також командувачі оперативними напрямками.

Що відомо про успіхи ЗСУ

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області в результаті контрнаступальних дій бійці Збройних сил України звільнили населений пункт Озерне недалеко від Слов'янська.

Успішними контрнаступальними діями відзначилися бійці стрілецького батальйону Національної гвардії спільно з 63 батальйоном 103-ї бригади територіальної оборони.

"Ми показали Росгвардії, куди їм потрібно йти і за яким кораблем. Визволяємо нашу землю клаптик за клаптиком, село за селом. За нами перемога. Слава Україні!", - заявили українські військові в опублікованому зверненні.

Крім того, в неділю вранці, 4 вересня, бійці Збройних сил України підняли синьо-жовтий прапор над селищем міського типу Високопілля у Бериславському районі Херсонської області.

Населений пункт знаходиться на північному сході Херсонщини і перейшов під контроль українських захисників. Інформацію про це підтвердили в пресслужбі бригади імені Івана Богуна.

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