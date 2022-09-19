ЗСУ вибили окупантів з трьох населених пунктів під Святогірськом: ЗМІ розкрили деталі

У селищі Ярова підняли прапор України/ ОperativnoZSU

Збройні сили України взяли під контроль селище Ярова в Донецької області.

Про це йдеться в повідомленні Новин Донбасу.

"Селище повністю контролюється ЗСУ", - повідомляє військовий кореспондент Богдан Мірошников.

У той же час за даними ОperativnoZSU, бійці ЗСУ взяли під контроль ще два населених пункти на Донбасі – Кримки та Олександрівське.

Вони розташовані в районі Святогірська Донецької області.

"Сили оборони України встановили контроль над населеними пунктами Кримки і Олександрівка", – сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося про те, що в Харківській області в ще одному населеному пункті, який був раніше окупований РФ, підняли прапор України.

У селі Підвисоке Ізюмського району вивісили український прапор. Про це йдеться в повідомленні Борівської сільської ради.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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