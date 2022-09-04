"Українські прапори повертаються": Зеленський зібрав Ставку верховного головнокомандувача

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів у неділю чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

У зустрічі взяли участь: Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков та його заступник Ростислав Замлинський, головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Національною гвардією Юрій Лебідь, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, а також заступник керівника Офісу президента Роман Машовець, повідомляється на сайті глави держави.

У режимі відеозв'язку до засідання Ставки приєдналися начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський, командувач військами Оперативного командування Південь Андрій Ковальчук та командувач військами Оперативного командування Захід Сергій Литвинов.

Видео дня

Головнокомандувач і командувачі оперативними напрямками, керівник розвідки доповіли про ситуацію на передовій.

"Вихідних на війні немає. Тримаємо постійний зв'язок з тими, хто на фронті. Подробиці не розповідатиму, але українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву. А окупантам на нашій землі не місце", – сказав Зеленський за результатами засідання Ставки.

Що відомо про успіхи ЗСУ

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області в результаті контрнаступальних дій бійці Збройних сил України звільнили населений пункт Озерне недалеко від Слов'янська.

Успішними контрнаступальними діями відзначилися бійці стрілецького батальйону Національної гвардії спільно з 63 батальйоном 103-ї бригади територіальної оборони.

"Ми показали Росгвардії, куди їм потрібно йти і за яким кораблем. Визволяємо нашу землю клаптик за клаптиком, село за селом. За нами перемога. Слава Україні!",- заявили українські військові в опублікованому зверненні.

Крім того, в неділю вранці, 4 вересня, бійці Збройних сил України підняли синьо-жовтий прапор над селищем міського типу Високопілля у Бериславському районі Херсонської області.

Населений пункт знаходиться на північному сході Херсонщини і перейшов під контроль українських захисників. Інформацію про це підтвердили в прес-службі бригади імені Івана Богуна.

Бійці бригади імені Івана Богуна опублікували відповідне фото зі звільненого Високопілля.

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