Зеленський знову провів засідання Ставки: прийняли важливі рішення

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні повідомив, що 2 вересня відбулося друге за тиждень засідання Ставки українського верховного Головнокомандувача щодо ситуації на фронті.

Як розповів глава держави, на засіданні Ставки були присутні, зокрема, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, в.о. голови СБУ Василь Малюк, секретар РНБО Олексій Данілов.

На засіданні Ставки заслухали доповіді командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, командувача Оперативного командування "Захід" Сергія Литвинова та командувача Оперативного командування "Південь" Андрія Ковальчука

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"Думаю, ви всі розумієте, які основні питання. Прийняті і певні рішення. Думаю, ви всі їх побачите. Також питання забезпечення наших військових і всебічної підтримки ЗСУ", - підкреслив Зеленський.

Чим займається ставка верховного Головнокомандувача

Ставка є органом вищого військового керівництва, який займається стратегічним управлінням військами в період війни.

У ставку входять президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, а також керівництво СБУ, військової розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших військових формувань і силових відомств.

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