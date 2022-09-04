Контрудар ЗСУ: українська армія звільнила населений пункт під Слов'янськом

ЗСУ звільнили Озерне на Донбасі / Фото УНІАН

У Донецькій області в результаті контрнаступальних дій бійці Збройних сил України звільнили населений пункт Озерне неподалік Слов'янська.

Зазначимо, що успішними контрнаступальними діями відзначилися бійці стрілецького батальйону Національної гвардії спільно з 63 батальйоном 103-ї бригади територіальної оборони, йдеться в повідомленні Оперативний ЗСУ.

"Ми показали Росгвардії, куди їм потрібно йти і за яким кораблем. Визволяємо нашу землю клаптик за клаптиком, село за селом. За нами перемога. Слава Україні!", - заявили українські військові в опублікованому зверненні.

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Додамо, що Озерне розташоване недалеко від залізничного вузла в Лимані. Звільнення Озерного також створює умови для нового плацдарму ЗСУ на березі Сіверського Дінця.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов раніше сказав, що Україна не піде на територіальні поступки Росії. Київ не збирається переносити війну на майбутнє. Тому українська держава має намір відновити свою територіальну цілісність у кордонах 1991 року.

У ГУР Міноборони України попередили про можливе загострення війни вже незабаром. Окупанти поки не готові виводити свої війська, однак ЗСУ прагнуть звільнити всі свої території.

Президент Володимир Зеленський не виключив відновлення переговорів України і Росії. Однак для цього Москва повинна погодитися на умову Києва. Йдеться про виведення російських військ з українських територій.

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