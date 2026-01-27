Рус
"Президент готовий": у МЗС України зробили заяву про зустріч Зеленського з Путіним

Маріна Фурман
27 січня 2026, 18:49
Сибіга заявив, що Зеленський готовий обговорити з Путіним два ключових питання.
Зеленський готовий сісти за стіл переговорів з Путіним для вирішення двох ключових питань / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Основне:

  • Зеленський готовий зустрітися з Путіним
  • Український лідер хоче розвʼязати два ключових питання

Президент Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним для розв'язання двох ключових питань: територій та ЗАЕС. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю Європейській правді.

За словами Сибіги, у переговорному процесі залишаються два найскладніші питання: території та майбутній контроль над ЗАЕС.

відео дня

"Саме для їхнього вирішення президент готовий зустрітися з Путіним і це обговорювати", – сказав міністр.

При цьому Сибіга додав, що не бачить потреби у своїй зустрічі з главою МЗС Росії Сергєєм Лавровим.

"Ми не повинні творити паралельних треків. Є сформовані переговорні команди, до яких входять і представники МЗС. А створення додаткових треків – не на часі, не потрібне", – пояснив він.

Мирний план з 20 пунктів / Інфографіка: Главред

Чи піде Україна на обмін територіями

Президент Володимир Зеленський категорично відкинув можливість передачі будь-яких українських територій у межах американської мирної ініціативи.

"Чи ми розглядаємо питання віддати якісь території? Ми не маємо по закону ніякого права - по закону України, по нашій Конституції, по міжнародному праву, якщо чесно. І морального права також не маємо", - підкреслив він.

Він підкреслив, що Росія й надалі вимагає поступок щодо окупованих земель, але Україна не розглядає жодних рішень, які передбачають їх втрату — саме за це триває боротьба.

Водночас Зеленський зазначив, що США намагаються знайти компромісні варіанти, однак позиція України щодо збереження територіальної цілісності лишається незмінною. Пояснюючи партнерам ключові питання, Київ наголошує, зокрема, на неможливості функціонування Запорізької АЕС без українського контролю.

Мирні переговори - новини за темою

Як писав Главред, 23 січня відбулися переговори України, США та Росії в Абу-Дабі.

За підсумками першого дня компромісу досягти не вдалося. Обговорювалися територіальні питання, однак результату немає, що підтвердив масований обстріл України. США тиснуть на Київ, а Росія наполягає на поступках і прагне контролювати східну промислову зону Донбасу.

У суботу, 24 січня, завершився другий раунд переговорів, який тривав понад три години. Журналіст Axios Барак Равід охарактеризував зустріч як "позитивну" та "конструктивну".

Пізніше один із представників США охарактеризував ситуацію як "дуже близьку" до прямого контакту двох президентів. За його словами, під час двосторонніх і тристоронніх раундів сторони не уникали жодної теми, а атмосфера була "неочікувано конструктивною".

Про персону: Андрій Сибіга

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

