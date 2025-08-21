Крим, вибори та питання територій: Зеленський розставив крапки над 'і'

Зеленський розповів про червоні лінії України та розмову з Трампом.

Зеленський сказав про обмін територіями / колаж: Главред, фото: Офіс президента, deepstatemap

Про що йдеться у матеріалі:

На що готова Україна під час потенційного "обміну територіями" з Росією

Чи можливий вихід ЗСУ з Донбасу

Коли в Україні можуть відбутись вибори

20 серпня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із журналістами. На ній обговорювалась низка питань, зокрема ситуація на фронті та червоні лінії Україні під час потенційного "обміну територіями" з Росією.

Ситуація на фронті

Зеленський розповів, що на Покровському напрямку українські сили майже повністю ліквідували групи окупантів, які прорвалися вглиб позицій.

"Реальний стан фронту. На Покровському напрямку - там, де було просочування через наші лінії, знищуємо окупантів, які пройшли вглиб. Знищено їх на 90%, майже на 100%" - наголосив він.

Покровськ / Інфографіка: Главред

За його словами, на інших ділянках фронту ситуація залишається без суттєвих змін. Так, в Донецькій області ЗСУ відновлюють положення, а в Луганській - є певні хороші результати.

Окремо президент зупинився на ситуації в Курській області.

"В Курській області тримаємо нашу присутність. Завдяки цій присутності на сьогодні десятки тисяч особового складу росіян там знаходяться та їх не перекидають на Донеччину та інші напрямки" - підкреслив він.

Обмін територіями

Зеленський зауважив, що Україна має низку червоних ліній, через які не готова переступити у питанні потенційного "обміну територіями" з Росією.

За його словами, перш ніж говорити про те, на що готова Україна, треба дізнатися, на що готова Москва.

Так, говорячи про Донецьку область Зеленський заявив, що на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом він пояснив, що з лютого 2022 року Росія захопила не 69%, а близько третини.

"Зараз загалом десь 67-69% вони тримають. Тобто, за майже 4 роки повномасштабної війни вони окупували третину Донецької області. І тому я пояснив, що розповіді, що до кінця року вони окупують наш Донбас, - це все балачки. Тобто, щоб окупувати наш Донбас, їм потрібно ще 4 роки. Усе не так просто, як комусь може здаватися", - наголосив президент.

Він також запевнив, що окупанти не отримають Сумську область.

"І, чесно кажучи, не зможуть утримати ті ділянки в прикордонні, де вони зараз є. У сьогоднішніх реаліях це питання часу - кілька місяців - і їх не буде на Сумщині", - йдеться у заяві.

Крім того, на його думку, в перспективі росіяни не отримають і Харківську область.

"А говорити про Миколаївщину, що вони готові нам віддати Кінбурнську косу... Вона їм потрібна тільки для блокування моря для нас", - зазначив він.

Зеленський підкреслив, що Україна юридично не визнає окупацію жодних тимчасово окупованих територій.

Розмова про Крим із Трампом

Відомо, що в овальному кабінеті Зеленський і Трамп багато говорили про Крим, зокрема по карті.

"Я зазначив, що це найбільша проблема. Він, до речі, сказав, те, що Україна вийшла – це була велика помилка, на його думку. Він зазначив, що Крим – це ключ для повномасштабної війни", - додав глава держави.

На думку Трампа, якщо б президент США Барак Обама не надав можливість Путіну окупувати Крим та частково Донбас, то він би не починав повномасштабну війну.

Вихід ЗСУ з Донбасу

Зеленський розповів Трампу, що якщо українські військові вийдуть з цієї території і вона буде окупована, то відкриється шлях на Харків.

Президент України також продемонстрував американському лідеру дороги до Дніпра – промислового центру України.

"Якщо ми говоримо про вихід зі сходу, ми не можемо цього зробити. Питання не тільки в Конституції, це питання про виживання країни і про найбільш сильні захисні рубежі, про відстані до промислових центрів. Якщо Путін отримає це, то він буде намагатися йти далі. Чи президент Трамп погодився? Він зрозумів" - підкреслив Зеленський.

Він додав, що вихід ЗСУ з Донбасу - це те, що росіяни собі придумали як перемогу, те, що вони хочуть продавати всередині своєї держави.

Відмова від членства в НАТО

Зеленський розповів, що політика США щодо членства України в НАТО не змінилася - Вашингтон не планує приєднання Києва до Альянсу, але підтримує інтеграцію України в ЄС.

"Політика США - не брати Україну в НАТО. Це було і до президента Трампа. У цьому немає ніяких новин. Вони чіткі в цьому. І чіткі в тому, що підтримують, щоб Україна була в Європейському Союзі. Це їхні дві позиції. Тому вони так і кажуть - подібно до 5 статті, але це має бути сильним рішенням. У Ізраїля ж є відповідні гарантії. Якщо є сильні гарантії від США, то вони працюють", - підкреслив президент.

5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Він також наголосив, що сигнал від генерального секретаря НАТО зрозумілий: Росія не має права накладати вето на членство України в Альянсі.

Вибори в Україні

Глава держави наголосив, що виборча тема не повинна розколювати суспільство під час війни.

"Я був би задоволений, якщо б вибори вже були. Щоб вже закінчити з цією темою, тому що ця тема нічого не дає, окрім колотнечі і політичних закликів, плакатів тощо", – сказав Зеленський.

Він додав, що першочерговим завданням для нього залишається завершення війни, а не внутрішні політичні дискусії.

"Головне, щоб вони дали мені можливість закінчити війну, а не розкололи державу до цього. Це єдине прохання до всіх охочих", - підкреслив президент.

Зустріч Зеленського з Трампом - що відомо

Як повідомляв Главред, під час переговорів із Зеленським президент США Дональд Трамп наголосив на важливості зустрічі президента України з російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним.

Також відомо, що Трамп зателефонував прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану після серії переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Дзвінок був безпосередньо пов'язаний із питанням вступу України до Європейського союзу.

Після зустрічі також стало відомо, що Україна не прийме пропозицію президента РФ Володимира Путіна, озвучену під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці. Вона передбачала замороження лінії фронту в обмін на відведення українських військ із Донеччини та Луганщини, що Київ категорично відхиляє.

