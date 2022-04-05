Зеленський з жорсткою промовою виступив на Радбезі ООН і в гніві розповів про злочини Росії

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 5 квітня, виступив на засіданні Ради Безпеки ООН і жорстко розповів про спробу Росії уникнути відповідальності за військові злочини в раніше окупованих регіонах України.

Президент заявив, що масові вбивства в Бучі – лише один приклад звірств окупантів під час війни.

За словами Зеленського, світ ще побачить наслідки їхніх злочинів у десятках інших громад.

"Ви прекрасно знаєте, що будуть говорити представники Росії на ці звинувачення в злочинах. Вони це вже неодноразово говорили... Вони будуть звинувачувати всіх, аби виправдати себе. Будуть говорити, що є різні версії, а правдиву неможливо встановити. Будуть говорити, що тіла підкинули, а відео постановочні", – заявив глава держави.

Росія перетворила своє право вето на право смерті

Зеленський зазначив, що Російська Федерація перетворила своє право вето в Раді Безпеки ООН на право смерті. Москва сама підриває архітектуру глобальної безпеки.

"Ми маємо справу з країною, яка перетворює право вето в Раді Безпеки ООН на право смерті. Яка підриває всю архітектуру глобальної безпеки, яка дозволяє злу бути безкарним і поширюватися по світу, знищуючи все, що тільки може працювати на мир і безпеку", - зазначив він.

Чи готові ви до закриття ООН?

За словами Володимира Зеленського, якщо Росію не зупинити, тоді інші держави будуть розраховувати лише на силу зброї, щоб гарантувати собі безпеку, а не на міжнародне право, на міжнародні інститути.

"ООН можна буде просто закрити. Чи готові ви до закриття ООН? Чи вважаєте ви, що час міжнародного права минув? Якщо ваша відповідь "Ні", то діяти потрібно зараз. Діяти негайно", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що потрібно негайно повертати силу до Статуту ООН.

Також Зеленський додав, що потрібно реформувати систему ООН право вето не було правом смерті, а щоб була справедлива представленість в Радбезі всіх регіонів світу.

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Позбавити Росію права вето в Радбезі

"Україна має моральне право пропонувати реформу світової системи безпеки... Зараз ми потребуємо рішення від Радбезу для миру в Україні. Якщо ви не знаєте, як прийняти це рішення, то ви можете зробити дві речі: або усунути Росію як агресора і джерело війни від блокування рішень по її ж агресії, її ж війні, і тоді зробити все, щоб відновити мир, або покажуть, як можна переформуватися і працювати реально заради миру. А якщо ваш формат безальтерантивний - то далі тільки саморозпуск", - сказав Зеленський.

Де ця безпека, яку має гарантувати Радбез?

"Так де ця безпека, яку має гарантувати Рада безпеки? Її немає, хоча і є Рада безпеки. Де ми, заради якого створювалася ООН? Просто не може ефективно працювати", - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що Росія є постійним членом Радбезу ООН і при цьому її військові в Україні роблять те ж, що і терористи ІДІЛ.

"Росія руйнує внутрішню єдність держав, руйнує державні кордони, проводить послідовну політику знищення етнічного та релігійного розмаїття", - додав Зеленський.

Повний виступ Володимира Зеленського на Радбезі ООН

Звірства окупантів у Бучі

Російські військові ґвалтували і вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Крім того, російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч - катівню, де розстрілювали мирних жителів.

Окупанти пов'язували дітей і ґвалтували дівчаток.

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