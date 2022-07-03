УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"У білорусів є унікальні зразки озброєнь": Жданов оцінив боєздатність армії Лукашенка

3 липня 2022, 09:11

Експерт нагадав, що в білоруській армії дуже мало контрактників – більшою мірою вона призовна.

false
Жданов оцінив боєздатність армії Лукашенка / скріншот

Армія Білорусі має хорошу боєздатність, хоч вона і складається не з контрактників і потерпає від російських військових.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду зазначив, що в білоруській армії панують різні настрої зараз: там борються антивоєнні настрої з військовими.

"На мій погляд, техніка білоруської армії приблизно в такому стані, в якому була у Росії на момент вторгнення, тобто вона більш-менш модернізована, технічно справна, і білоруські війська цією технікою укомплектовані", - зазначив експерт.

За його словами, армія Білорусі має серйозні екземпляри озброєння.

"У білорусів є навіть унікальні зразки озброєнь, яких практично немає ні в кого в світі, за винятком країн, які її купили. Наприклад, реактивна система "Полонез" з дальністю пуску в 200 км – це досить серйозна система спільного білорусько-китайського виробництва", - розповів Жданов.

Експерт нагадав, що в білоруській армії дуже мало контрактників – більшою мірою вона призовна.

читайте такожЯкщо Білорусь все-таки вторгнеться в Україну: експерт назвав головні цілі Лукашенка"Призовники - це не найнадійніша частина армії, оскільки вони більше схиляються до соціальних настроїв, тобто до настроїв у суспільстві. А в білоруському суспільстві превалюють антивоєнні настрої. Плюс Білоруська армія ніде ніколи не воювала", - підкреслив Жданов.

За його словами, росіяни принижують білоруських військових.

"Росіяни використовують їх на підхваті, на господарських роботах. Убитих російських солдатів вантажать білоруські солдати. Поранених російських солдатів вантажать білоруські солдати. Відмивають техніку від останків людських тіл і крові теж білоруські солдати. Російську техніку, яка приходить в Білорусь на ремонт... але, з іншого боку, в білоруських підрозділах є російські офіцери, які проводять роз'яснювальну роботу, чому треба воювати з Україною", - підсумував експерт.

Раніше Жданов розповів, що Путін дуже розраховує на білоруську армію, адже армія країни-агресора вже вичерпує свої сили. Якщо Лукашенко не погодиться вступити у війну проти України, Путін може його просто ліквідувати.

Читайте також:

війна в Україні Білорусь Олег Жданов
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:11

"У білорусів є унікальні зразки озброєнь": Жданов оцінив боєздатність армії Лукашенка

09:04

Затягуючи війну, Кремль усе глибше заганяє себе до пастки ЗаходуПогляд

08:50

Вибухи у Чорнобаївці: ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасівВідео

08:42

Гороскоп на сьогодні 3 липня 2022: Тільцям - важлива інформація, Ракам - неприємна розмова, Стрільцям - грошіВідео

08:32

"Зараз всі наші": багатодітна сім'я з 6 дітьми відправила 16 машин провізії на передовуВідео

Реклама
08:24

Армія РФ захопить Луганщину найближчими днями, потім націлиться на Сіверськ - ISWВідео

08:00

День Військово-Морських сил України 2022 - привітання, листівки та картинки мужнім захисникам

07:42

Завдали понад 30 ударів: ЗСУ знищили базу окупантів у МелітополіВідео

07:00

День зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ - потужні привітання та картинки захисникам

06:33

Чому Болгарія побила горщики з РосієюПогляд

06:00

Захід ще не готовий визнавати Росію країною-спонсором тероризму - політолог Віталій КуликВідео

05:50

Україну розжарить до +36º: коли вріже максимальне пеклоВідео

05:20

Найсмачніший джем з малини на швидку руку: простий рецепт за 20 хвилинВідео

05:00

NASAMS допоможе Україні, але для "повітряного паркану" потрібні десятки одиниць ППО – ЖдановВідео

04:15

Переговори з Україною для Путіна принизливі: діалог з НАТО виведе його на світовий рівень - ЖдановВідео

03:40

Найсмачніші і хрусткі мариновані огірки на зиму: неймовірно простий рецептВідео

03:00

Що буде з організмом, якщо пити дуже багато води

02:40

Україну чекає справжня посуха в липні: синоптики назвали найнебезпечніші регіониВідео

01:35

Україна на порозі серйозних змін: астролог попередила про нову еру у світі й назвала датуВідео

00:51

Прикмети на 3 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
02 липня, субота
23:56

Росіяни обстріляли Краматорськ та Харківщину: перші подробиціВідео

23:23

Трагедія у Кременчуці: ідентифіковано всі тіла загиблих у "Амсторі"Відео

23:05

Можливе вторгнення Білорусі: Жданов розповів, які завдання поставить ПутінВідео

22:40

Ситуація загрозлива: Арестович запевнив, що росіян немає у центрі ЛисичанськаВідео

22:24

Чути вибухи: окупанти завдали ракетних ударів по ОдесіВідео

22:02

Зірветься вітер і вдарять блискавки: в Україні оголосили штормове попередженняВідео

21:31

Вступ України до ЄС: у Кабміні озвучили "рекордні строки"Відео

21:26

Російські окупанти взяли в полон свого комбата, щоб не втік з війни - перехопленняВідео

21:01

Як вивести запах кошачих міток: 3 надзвичайно прості й дієві способи

21:00

У Сєвєродонецьку кадирівці знищили мечеть та звинуватили в цьому ЗСУВідео

20:28

"Перехопили всі ракети": Лукашенко звинуватив Україну у спробі удару по БілорусіВідео

20:10

Прикмети на 4 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:07

"Дивилися, як на воїнів": звільнений з полону прикордонник розповів про ставлення окупантівВідео

19:51

"Вставляють палиці в колеса": військовий розповів про перші результати застосування HIMARSВідео

19:38

ЗСУ вибили окупантів з Іванівки і відбили штурм біля трьох сіл – ГенштабВідео

19:19

"Ростять монстра в Україні". Лукашенко вибухнув звинуваченнями на адресу ЗаходуВідео

19:17

Захід проґавив Путіна, або як змусити росіян взяти на себе провину за війну в УкраїніПогляд

19:10

Ворог може піти в наступ на Київ: є лише дві умови - МВСВідео

18:45

"Земля і руїни": астролог назвала місто, яке чекає справжнє "пекло" і доля МаріуполяВідео

18:43

Чи існує загроза оточення Лисичанська: відповідь МВСВідео

Реклама
18:22

ЗСУ потужно вдарили по окупантах з САУ Panzerhaubitze 2000 і показали "гарячі кадри"Відео

17:56

"Змушений блукати по всіх": Подоляк висміяв Путіна за прохання про допомогу у війніВідео

17:32

"Я знала, де Єва спить, і бачила, куди прилетіло": ракета вбила 8-річну дівчинку в ОчаковіВідео

17:06

"Діти прикинулися мертвими": у Міноборони РФ розповіли маячню про ракетний удар по ОдещиніВідео

16:54

"Російським духом більше не пахне": ЗСУ спалили залишки гарнізону РФ на ЗміїномуВідео

16:43

"Всюди було місиво": очевидиця розповіла деталі ракетного удару по багатоповерхівці в СергіївціФотоВідео

16:31

Вторгнення Білорусі: військовий експерт розповів, чому Лукашенко не віддає наказ

16:30

Штаб РФ злетів у повітря разом з десятком окупантів: у ЗСУ показали вогняні кадриВідео

16:07

Найкорисніше і унікальне варення з м'яти на зиму з 3 інгредієнтів: простий рецептВідео

15:54

У Кременчуці зросла кількість жертв ракетного удару по ТЦ АмсторФотоВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти