"У білорусів є унікальні зразки озброєнь": Жданов оцінив боєздатність армії Лукашенка

Жданов оцінив боєздатність армії Лукашенка / скріншот

Армія Білорусі має хорошу боєздатність, хоч вона і складається не з контрактників і потерпає від російських військових.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду зазначив, що в білоруській армії панують різні настрої зараз: там борються антивоєнні настрої з військовими.

"На мій погляд, техніка білоруської армії приблизно в такому стані, в якому була у Росії на момент вторгнення, тобто вона більш-менш модернізована, технічно справна, і білоруські війська цією технікою укомплектовані", - зазначив експерт.

За його словами, армія Білорусі має серйозні екземпляри озброєння.

"У білорусів є навіть унікальні зразки озброєнь, яких практично немає ні в кого в світі, за винятком країн, які її купили. Наприклад, реактивна система "Полонез" з дальністю пуску в 200 км – це досить серйозна система спільного білорусько-китайського виробництва", - розповів Жданов.

Експерт нагадав, що в білоруській армії дуже мало контрактників – більшою мірою вона призовна.

читайте такожЯкщо Білорусь все-таки вторгнеться в Україну: експерт назвав головні цілі Лукашенка"Призовники - це не найнадійніша частина армії, оскільки вони більше схиляються до соціальних настроїв, тобто до настроїв у суспільстві. А в білоруському суспільстві превалюють антивоєнні настрої. Плюс Білоруська армія ніде ніколи не воювала", - підкреслив Жданов.

За його словами, росіяни принижують білоруських військових.

"Росіяни використовують їх на підхваті, на господарських роботах. Убитих російських солдатів вантажать білоруські солдати. Поранених російських солдатів вантажать білоруські солдати. Відмивають техніку від останків людських тіл і крові теж білоруські солдати. Російську техніку, яка приходить в Білорусь на ремонт... але, з іншого боку, в білоруських підрозділах є російські офіцери, які проводять роз'яснювальну роботу, чому треба воювати з Україною", - підсумував експерт.

Раніше Жданов розповів, що Путін дуже розраховує на білоруську армію, адже армія країни-агресора вже вичерпує свої сили. Якщо Лукашенко не погодиться вступити у війну проти України, Путін може його просто ліквідувати.

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