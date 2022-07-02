"Перехопили всі ракети": Лукашенко звинуватив Україну у спробі удару по Білорусі

Лукашенко звинуватив Україну у спробі ракетного удару по Білорусі / Минобороы РФ, Белсат

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна намагалася вдарити ракетами по території Білорусі. Однак у військових нічого не вдалося, бо нібито білоруси збили всі ці ракети. Таку заяву він зробив під час виступу на урочистостях напередодні дня незалежності країни, повідомляє російський канал РЕН ТВ.

Лукашенко запевняє, що українські ракети мали долетіти до військових об'єктів Білорусі.

"Нас провокують. Мушу вам доповісти: три дні тому, може, трохи більше, з території України намагалися завдати удару по військових об'єктах на території Білорусі. Але, дякувати Богу, протиповітряними комплексами "Панцир" вдалося перехопити всі ракети, випущені Збройними силами України", - заявив Лукашенко.

Водночас Лукашенко стверджує, що Білорусь не хоче воювати з Україною, але "Мінськ та Москва мають бути готовими протягом доби дзеркально відповісти на агресивні дії Заходу".

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Загроза військового вторгнення Білорусі в Україну

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше говорив, що президент Володимир Зеленський зібрав засідання ставки Головнокомандувача ЗСУ. Обговорювати ризики військового вторгнення Білорусі в Україну. Було вирішено провести перевірку бойової готовності в чотирьох областях.

Самозваний президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожував завдати ракетного удару по Києву з території РБ. Мовляв, Мінськ піде на такий крок, якщо ЗСУ нібито "перетнуть кордон" з Білоруссю і, мовляв "вдарять" по Мозирському нафтопереробному заводу. Лукашенко заперечує наміри воювати з Україною, але підтверджує підготовку своїх військ.

Заступник міністра оборони Білорусі Олександр Жук підтвердив, що Білорусь, мовляв, не воюватиме з Києвом. Створення нового військового оперативного командування в напрямку України він назвав, мовляв,"розвитком держави".

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