УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Перехопили всі ракети": Лукашенко звинуватив Україну у спробі удару по Білорусі

2 липня 2022, 20:28

Лукашенко стверджує, що українські війська нібито намагалися обстріляти ракетами військові об'єкти на території Білорусі.

Лукашенко звинуватив Україну у спробі ракетного удару по Білорусі / Минобороы РФ, Белсат

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна намагалася вдарити ракетами по території Білорусі. Однак у військових нічого не вдалося, бо нібито білоруси збили всі ці ракети. Таку заяву він зробив під час виступу на урочистостях напередодні дня незалежності країни, повідомляє російський канал РЕН ТВ.

Лукашенко запевняє, що українські ракети мали долетіти до військових об'єктів Білорусі.

"Нас провокують. Мушу вам доповісти: три дні тому, може, трохи більше, з території України намагалися завдати удару по військових об'єктах на території Білорусі. Але, дякувати Богу, протиповітряними комплексами "Панцир" вдалося перехопити всі ракети, випущені Збройними силами України", - заявив Лукашенко.

Водночас Лукашенко стверджує, що Білорусь не хоче воювати з Україною, але "Мінськ та Москва мають бути готовими протягом доби дзеркально відповісти на агресивні дії Заходу".

читайте також"Ростять монстра в Україні". Лукашенко вибухнув звинуваченнями на адресу Заходу

Загроза військового вторгнення Білорусі в Україну

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше говорив, що президент Володимир Зеленський зібрав засідання ставки Головнокомандувача ЗСУ. Обговорювати ризики військового вторгнення Білорусі в Україну. Було вирішено провести перевірку бойової готовності в чотирьох областях.

Самозваний президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожував завдати ракетного удару по Києву з території РБ. Мовляв, Мінськ піде на такий крок, якщо ЗСУ нібито "перетнуть кордон" з Білоруссю і, мовляв "вдарять" по Мозирському нафтопереробному заводу. Лукашенко заперечує наміри воювати з Україною, але підтверджує підготовку своїх військ.

Заступник міністра оборони Білорусі Олександр Жук підтвердив, що Білорусь, мовляв, не воюватиме з Києвом. Створення нового військового оперативного командування в напрямку України він назвав, мовляв,"розвитком держави".

Інші новини:

війна в Україні Олександр Лукашенко російське вторгнення вторгнення Білорусі в Україну ракетний удар
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

21:01

Як вивести запах кошачих міток: 3 надзвичайно прості й дієві способи

21:00

У Сєвєродонецьку кадирівці знищили мечеть та звинуватили в цьому ЗСУВідео

20:43

Найсмачніший джем з малини на швидку руку: простий рецепт за 20 хвилинВідео

20:33

Гороскоп на завтра 3 липня 2022: Тільцям - важлива інформація, Ракам - неприємна розмова, Стрільцям - грошіВідео

20:28

"Перехопили всі ракети": Лукашенко звинуватив Україну у спробі удару по БілорусіВідео

Реклама
20:10

Прикмети на 4 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:07

"Дивилися, як на воїнів": звільнений з полону прикордонник розповів про ставлення окупантівВідео

19:51

"Вставляють палиці в колеса": військовий розповів про перші результати застосування HIMARSВідео

19:38

ЗСУ вибили окупантів з Іванівки і відбили штурм біля трьох сіл – ГенштабВідео

19:19

"Ростять монстра в Україні". Лукашенко вибухнув звинуваченнями на адресу ЗаходуВідео

19:17

Захід проґавив Путіна, або як змусити росіян взяти на себе провину за війну в УкраїніПогляд

19:10

Ворог може піти в наступ на Київ: є лише дві умови - МВСВідео

18:45

"Земля і руїни": астролог назвала місто, яке чекає справжнє "пекло" і доля МаріуполяВідео

18:43

Чи існує загроза оточення Лисичанська: відповідь МВСВідео

18:22

ЗСУ потужно вдарили по окупантах з САУ Panzerhaubitze 2000 і показали "гарячі кадри"Відео

17:56

"Змушений блукати по всіх": Подоляк висміяв Путіна за прохання про допомогу у війніВідео

17:53

Найсмачніші і хрусткі мариновані огірки на зиму: неймовірно простий рецептВідео

17:32

"Я знала, де Єва спить, і бачила, куди прилетіло": ракета вбила 8-річну дівчинку в ОчаковіВідео

17:06

"Діти прикинулися мертвими": у Міноборони РФ розповіли маячню про ракетний удар по ОдещиніВідео

16:54

"Російським духом більше не пахне": ЗСУ спалили залишки гарнізону РФ на ЗміїномуВідео

Реклама
16:43

"Всюди було місиво": очевидиця розповіла деталі ракетного удару по багатоповерхівці в СергіївціФотоВідео

16:31

Вторгнення Білорусі: військовий експерт розповів, чому Лукашенко не віддає наказ

16:30

Штаб РФ злетів у повітря разом з десятком окупантів: у ЗСУ показали вогняні кадриВідео

16:07

Найкорисніше і унікальне варення з м'яти на зиму з 3 інгредієнтів: простий рецептВідео

15:54

У Кременчуці зросла кількість жертв ракетного удару по ТЦ АмсторФотоВідео

15:54

"Чекаємо відповідь": морпіхи ЗСУ знищили Стугною танк РФВідео

15:37

"Лукашенка тримають за горло": Клімкін пояснив, що зробить Захід у разі нападу Білорусі на УкраїнуВідео

15:29

З'явився лист спецпризначенців РБ Лукашенку про війну з Україною: у Мережі вказали на фейкВідео

15:29

"Починай якусь перестрілку": Путін може нацькувати Лукашенка на Литву чи Польщу – КлімкінВідео

15:28

Прикмети на 3 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:06

"Ведмідь, собака і три блохи": чому Україні треба відвоювати окуповані території до кінця рокуПогляд

14:59

"Панує дух Змієбаївки": ЗСУ проводять "зачистку" Зміїного від ворожої техніки - БратчукВідео

14:48

"Ми готові до війни з РБ": в ОП заявили, що "вкиди" про наступ з Білорусі – це спекуляції РФВідео

14:45

Укрпошта ввела нові тарифи: головні зміни в умовах доставкиВідео

14:17

Повернувся додому в труні: ЗСУ знищили старшого прапорщика окупантів з Бурятії

14:13

Армія України вдарила по військах РФ на півдні: розбили три склади боєприпасів і ЗРК ТорВідео

14:00

Ядерні боєголовки для Білорусі від Путіна: Жданов пояснив, чому глава Кремля до цього не готовий

13:59

Ворог штурмує Лисичанськ і намагається взяти місто в кільце: в НГУ розповіли про жорстокі боїВідео

13:42

Росіяни хизуються, як добивають поранених українців: жорстке перехоплення від СБУВідео

13:38

Вантаж 200 для Підмосков'я: ЗСУ ліквідували майора ВДВ армії РФ

Реклама
13:21

Хакери з РФ зухвало погрожували Литовській залізниці: їх відправили слідом за російським кораблемВідео

13:03

В Огнєвіч з’явився новий переслідувач: прийшов до неї додому

12:56

"Терпи, моя красуня": глава МЗС Латвії потролив Захарову через український борщВідео

12:28

Українцям загрожує новий дефіцит палива на АЗС: названа причина і терміниВідео

12:27

Грандіозний вибух: ЗСУ знищили на Донбасі ворожий склад боєприпасівВідео

12:26

Путін тиснутиме на Лукашенка і ОДКБ, вимагатиме війська або техніку для захоплення України – ЖдановВідео

12:09

П'ять речей, які повинен знати кожен Телець перед тим, як декорувати свій будинок

12:02

Гороскоп на сьогодні 2 липня 2022: Стрільцям - обман, Козерогам - неприємності, Рибам - хороші новини

11:59

"Особисті комплекси Путіна": у Зеленського відповіли на шантаж і терор РФ

11:52

"Осколок влучив у живіт": окупанти вбили 17-річну бандуристкуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти